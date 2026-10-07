സർക്കാരിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം; യുവ ജനങ്ങള്ക്കായി 'സീൻ കേരളം' പോർട്ടൽ
തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി ‘സീൻ കേരളം’ പോർട്ടലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്
Published : October 7, 2026 at 12:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജെൻ ഇസെഡ്, ആൽഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുതലമുറയെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് ‘സീൻ കേരളം’ എന്ന പുതിയ പോർട്ടലിന് തുടക്കമിട്ടു. യുവ ജനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സർക്കാരുമായി നേരിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതു തലമുറയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിട്ട് സർക്കാരിലേക്ക്
പുതുതലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ യുവ ജനങ്ങള്ക്കായി ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ‘സീൻ കേരളം’ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കായിക, യുവജനകാര്യ, രജിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് പറഞ്ഞു. പോർട്ടലിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും നേരിട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സീൻ കേരളം ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു
ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി ‘സീൻ കേരളം’ പോർട്ടലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിവിധ പദ്ധതികളിലും യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഭരണത്തിൽ യുവജന പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കും
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ യുവജനങ്ങള്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ സർഗാത്മകമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുവതലമുറയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ഭരണസംവിധാനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ-യുവജന ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിവസത്തെ കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ‘സീൻ കേരളം’ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ജെൻ ഇസെഡ്, ജെൻ ആൽഫ തലമുറകളുടെ സാങ്കേതിക പരിചയവും പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളും ഭരണരംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമായും പദ്ധതിയെ സർക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്.
സാധാരണയായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി, പുതു തലമുറയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങളും ഭരണപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നേരിട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. യുവാക്കളുടെ മാറുന്ന താത്പര്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി വരുംകാല സർക്കാർ പദ്ധതികളും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ ഈ പോർട്ടൽ വഴിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ, യുവജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനും പുതിയ നയരൂപീകരണങ്ങളിൽ അവരുടെ ശബ്ദം ഉറപ്പാക്കാനും സീൻ കേരളം പോർട്ടൽ വഴിയൊരുക്കും.
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സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ യുവജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലൂടെയോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൂടെയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് ഇതിലെ നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. മികച്ച ആശയങ്ങൾ നൽകുന്ന യുവാക്കളെ സർക്കാർ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഭരണനിർവഹണം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.