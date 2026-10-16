ടോള് പിരിവിന് സ്വന്തം ക്യൂആര് നല്കി; അക്കൗണ്ടിലെത്തിയത് ആയിരങ്ങള്, ഒടുക്കം പിടിയില്
പന്തീരാങ്കാവിലെ ടോള് പിരിവില് തട്ടിപ്പ്. സ്വന്തം ക്യൂആറിലൂടെ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി തട്ടിയത് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ.
Published : October 16, 2026 at 4:05 PM IST
കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് ടോള് പ്ലാസയിലെ പിരിവിനായി സ്വന്തം ക്യൂആര് കോഡ് നല്കിയ ജീവനക്കാരന് പിടിയില്. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി നവീൻ സിങ് ബദോരിയയാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി പന്തീരാങ്കാവ് ടോള് പ്ലാസയിലെ പിരിവില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ടോൾ ഇല്ലാതെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളില് നിന്നും ജീവനക്കാർ ക്യൂആർ കോഡ് നൽകി നേരിട്ട് പിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ടോളിലാണ് വലിയ കുറവ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. ഇക്കാര്യം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ അവർ ജീവനക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ജീവനക്കാരനെ കുറിച്ച് ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർക്ക് സൂചന ലഭിച്ചത്.
ഉടൻതന്നെ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ജീവനക്കാരനായ നവീൻ സിങ് ബദോരിയയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ടോൾ പ്ലാസ വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പണം നൽകി കടന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ടോള് പ്ലാസ അധികൃതരുടെ ക്യൂആർ കോഡിന് പകരം പിടിയിലായ ജീവനക്കാരന്റെ സ്വന്തം ക്യൂആർ കോഡ് ആണ് നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി.കൂടാതെ മറ്റ് ഏതാനും പേർ കൂടി ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ സ്വന്തം ക്യൂആർ കോഡുകൾ വഴി പണം ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി.
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ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ സ്വന്തം ക്യൂആർ കോഡ് വഴി ടോൾപ്ലാസയിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ നവീൻ സിങ് ബദോരിയയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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