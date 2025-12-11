Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

വിസിയെ ഇനി സുപ്രീംകോടതി നിയമിക്കും; ഡിജിറ്റല്‍, കെടിയു വിഷയത്തില്‍ നിർണായക തീരുമാനം

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും സമവായം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പര്‍ദിവാല, ജസ്റ്റിസ് പിബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

SUPREME COURT VC appointment Kerala University VC appointment Kerala Governor Rajendra Arlekar
File Photo of Supreme Court (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിസി നിയമന തർക്കത്തിൽ കർശന ഇടപെടലുമായി സുപ്രീം കോടതി. കെടിയു ഡിജിറ്റൽ വിസി നിയമനം സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് നടത്തും. അടുത്ത ബുധനാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ പേരുകള്‍ നൽകാൻ സമിതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും സമവായം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പര്‍ദിവാല, ജസ്റ്റിസ് പിബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയ്‌ക്കയച്ച കത്ത് മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയ്‌ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. കോടതിയ്‌ക്ക് അത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കാം എന്ന അറ്റോണി ജനറലിൻ്റെ നിലപാടും കോടതി തള്ളി. കത്ത് ഇനി വായിക്കേണ്ടതില്ലെത്ത് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു.

"ഈ വിഷയത്തിൽ അറ്റോർണി ജനറൽ ചാൻസലറുടെ മറുപടി അടങ്ങിയ സീൽ ചെയ്‌ത കവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തും ചാൻസലറുടെ മറുപടിയും പരിശോധിച്ച് ഒരു സംയോജിത റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ടയേർഡ്) സുധാൻഷു ധൂലിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയോട് അഭ്യർഥിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു"- ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണറും തമ്മില്‍ നിയമനത്തില്‍ സമവായം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെ മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും ആര്‍ ബിന്ദുവും ലോക്ഭവനിലെത്തി ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും സമവായത്തിലെത്താനായില്ല. ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച ഡോ. സിസ തോമസിൻ്റെ പേരില്‍ തട്ടിയാണ് ചര്‍ച്ച പൊളിഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ച ആദ്യ പേരുകാരുടെ കാര്യത്തില്‍ പുനപരിശോധന ആകാമെന്നും, എന്നാല്‍ സിസ തോമസിൻ്റെ പേര് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രിമാര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് സിസ തോമസും, ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് ഡോ. പ്രിയ ചന്ദ്രനും യോഗ്യരാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ അറിയിച്ചു.

ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍, വിസി പദവിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ച ഡോ. സജി ഗോപിനാഥിനെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയില്ലെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ ആരാഞ്ഞു.

സെര്‍ച്ച് കമ്മിറ്റി നല്‍കിയ വിസി നിയമന പാനലില്‍ നിന്നും ഡിജിറ്റലിലേക്ക് ഡോ. സജി ഗോപിനാഥിനെയും സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് സി സതീഷ് കുമാറിനെയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നാം പേരുകാരായി നിയമിച്ചത്. ഗവര്‍ണര്‍ ഡോ. പ്രിയ ചന്ദ്രന്‍, ഡോ. സിസ തോമസ് എന്നിവരുടെ പേരുകളും ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തു. ഇക്കാര്യത്തിലും ഇനി സുപ്രീംകോടതിയാകും തീരുമാനമെടുക്കുക.

സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റേത് അനുരഞ്ജന നിലപാടെന്ന് ആർ ബിന്ദു

ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുരഞ്ജന നിലപാടാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. വിസി നിയമനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുരഞ്ജനാത്മക നിലപാടാണ് പരമാവധി സ്വീകരിച്ചത്.

സമവായമുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തി. അതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടു മന്ത്രിമാർ ഗവർണറുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇനി സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: "ഡൽഹി കലാപം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തത്", ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ജാമ്യം നല്‍കരുതെന്ന് പൊലീസ്

TAGGED:

SUPREME COURT
VC APPOINTMENT KERALA
UNIVERSITY VC APPOINTMENT
KERALA GOVERNOR RAJENDRA ARLEKAR
SC WILL DIRECTLY APPOINT VC KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.