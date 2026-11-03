വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം 2025; സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ജനുവരി 21-ലേക്ക് മാറ്റി
ഡിസംബർ 31-നകം കേസിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും വാദമുഖങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി കക്ഷികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി
By PTI
Published : November 3, 2026 at 1:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വഖഫ് (ഭേദഗതി) നിയമം 2025-ൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 21-ലേക്ക് മാറ്റി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം. എം. സുന്ദരേഷ്, പി. ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഡിസംബർ 31-നകം കേസിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും വാദമുഖങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി കക്ഷികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
നേരത്തെ ഇടക്കാല അപേക്ഷകളായി മാറ്റിയിരുന്ന ഹർജിക്കാർക്ക്, തങ്ങളുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളും കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ സ്വതന്ത്ര റിട്ട് ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജിക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന കോടതി വിധികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോഡൽ കൗൺസിലിനോടും (ഏകോപന ചുമതലയുള്ള അഭിഭാഷകൻ) ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പകർപ്പ് കോടതിക്ക് മുമ്പാക്കെ നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മറുപടി നൽകണമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയം പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ, നേരത്തെ അഞ്ച് പ്രധാന ഹർജികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും, മറ്റ് 135 ഹർജികൾ ഇടക്കാല അപേക്ഷകളായി മാറ്റിയതായും നോഡൽ കൗൺസിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, 2025 ഏപ്രിൽ 17-ലെ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമിതമായ എണ്ണം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അഞ്ച് പ്രധാന ഹർജികൾ മാത്രമാണ് അന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. നേരത്തെയെടുത്ത ആ തീരുമാനം മാറ്റരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
2025 ഏപ്രിലിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ നിയമം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നേരത്തെ 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ, ഈ നിയമം പൂർണമായി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച സുപ്രീം കോടതി, വഖഫ് നിയമത്തിലെ ചില നിർണായക വ്യവസ്ഥകൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം ആചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വഖഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെമേൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കലക്ടറുടെ അധികാരം എന്നിവയാണ് കോടതി മുൻപ് തടഞ്ഞുവെച്ചത്. കൂടാതെ വഖഫ് ബോർഡുകളിലെ അൺ- മുസ്ലിം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും കോടതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിൻ്രെ ഇരുസഭകളിലും ശക്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പാസാക്കിയ വഖഫ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025-ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.
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