സിഎംആർഎൽ കേസ്: ആവേശകരമായ വിധിയെന്ന് സിപിഎം; ആശ്വാസ വിധിക്ക് കാരണം സർക്കാരെന്ന് കെ. എം. ഷാജഹാൻ
തങ്ങളുടെ അവകാശ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുകൂലമായ വിധിയെന്ന് എം. വി. ഗോവിന്ദൻ. പിണറായി വിജയൻ അഴിക്കുള്ളിൽ ആകുന്നത് വരെ നിയമപരമായി ഈ വിഷയം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും കേസ് അട്ടിമറി ശ്രമമാണുണ്ടായതെന്നും ഷോൺ ജോർജ്.
Published : October 21, 2026 at 2:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പോര് ശക്തമാകുന്നു. കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടരന്വേഷണ നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോടതി വിധിയെ ആവേശകരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സിപിഎം രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, വിധിക്ക് കാരണം യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്തെ നിലപാടുകളാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ കെ. എം. ഷാജഹാനും, കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് ഷോൺ ജോർജും ആരോപിച്ചു.
വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം
നിയമവാഴ്ച ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അത്യന്തം ആവേശകരമായ വിധിയാണിതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇഡി പോലെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അധികാര പരിധി വിടരുതെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചതായും, ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും പിണറായി വിജയന് ആശ്വാസ ഉത്തരവ് വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേസിലെ തുടരന്വേഷണം സുപ്രീം കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു. മാസപ്പടി കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു വിധിയാണിതെന്ന് എം. വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
'സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉന്നത നിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരായി കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന ഈ കേസിനെതിരെ നിരവധി നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നതാണ്. ഇത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ്. നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിടുമെന്ന് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ ഈ അവകാശ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുകൂലമായാണ് ഇന്ന് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആശ്വാസ വിധിക്ക് കാരണം സർക്കാരെന്ന് കെ. എം. ഷാജഹാൻ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ലഭിച്ച ആശ്വാസ വിധിക്ക് കാരണം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പിണറായി അനുകൂല നിലപാടാണെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ കെ. എം. ഷാജഹാൻ ആരോപിച്ചു. താൻ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത പരാതിക്കാരനാണെന്ന രീതിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറച്ചെങ്കിലും ലജ്ജ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയണം. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പിണറായി വിജയൻ അനുകൂല നിലപാട് കൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ ആശ്വാസം കിട്ടിയത്. ഇത് ഇങ്ങനെ എത്തിയതിൽ ഒന്നാംപ്രതി പിണറായി വിജനും കൂട്ടരുമല്ല മറിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്നും ഷാജഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഈ കേസിൽ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. ഇഡിയുടെ നടപടികൾ തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷകനിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ശരിയായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിണറയി വിജയന് ഇത്തരത്തിൽ ഒര ആശ്വാസ വിധി വരുമായിരുന്നില്ലെന്നും കെ. എം. ഷാജഹാൻ ആരോപിച്ച.
കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമമെന്ന് ഷോൺ ജോർജ്
കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശ്രമം നടന്നതെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് ആരോപിച്ചു. കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വ്യക്തതയില്ലാത്ത നിലപാടിനെ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിക്കെതിരെ ബിജെപി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ അഴിക്കുള്ളിലാകുന്നത് വരെ നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിനല്ല തിരിച്ചടിയെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട് എതിർകക്ഷികൾക്ക് വാദം പറയാൻ അവസരം നൽകാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചതെന്നും സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
'ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി സെറ്റസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിഭാഗത്തെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ അത് നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ്. അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, സർക്കാരല്ല ഇതിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. പ്രതിഭാഗത്തെ കേൾക്കാതിരുന്നത് സർക്കാരല്ല, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ്. അത് കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ്. ആ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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