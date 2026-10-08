ഗുരുവായൂരിലെ 'ഉദയാസ്തമന പൂജ': പരമ്പരാഗത രീതി അനുസരിച്ച് വൃശ്ചികം ഏകാദശിയിൽ നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം
ഒക്ടോബർ 22നും ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്താൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും തന്ത്രിയ്ക്കും കോടതി അനുമതി നൽകി. വൃശ്ചികം ഏകാദശി നവംബർ 21-നാണ്.
Published : October 8, 2026 at 8:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാർഷിക 'ഉദയാസ്തമന പൂജ' ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത രീതി അനുസരിച്ച് വൃശ്ചികം ഏകാദശി ദിവസമായ നവംബർ 21-ന് നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം. വൃശ്ചികം ഏകാദശിയിൽ ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ അധ്യക്ഷനും ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി അംഗവുമായ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സമാനമായ ഒരു ഹർജി നേരത്തെയും കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 30ന്, ആ ഹർജിയിൽ അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി അത് തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു.
"നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, നിലവിലുള്ള അപ്പീലിൻ്റെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായും ഈ വർഷം നവംബർ 21-ന് വരുന്ന വൃശ്ചികം ഏകാദശിയിൽ ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഉദയാസ്തമന പൂജ തുടരണം,'' ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചു.
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ഒക്ടോബർ 22നും ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്താൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും തന്ത്രിയ്ക്കും കോടതി അനുമതി നൽകി. സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക പൂജയാണ് ഉദയാസ്തമന പൂജ. ഇതിൽ 18 പൂജകൾ, ഹോമം, അഭിഷേകം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, നിലവിലുള്ള അപ്പീൽ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാനും ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനും സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പുഴക്കര മനയിലെ പിസി ഹരിയും മറ്റ് ഭക്തരുമാണ് നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനുവേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആര്യമ സുന്ദരവും അഭിഭാഷകൻ എംഎൽ ജിഷ്ണുവും ഹാജരായപ്പോൾ, ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരി ഹാജരായി. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2024 ഡിസംബറിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള അപ്പീലാണിത്.
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