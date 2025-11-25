ETV Bharat / state

വിദ്യാലയം മൗലികാവകാശം; സ്‌കൂളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം സ്‌കൂള്‍ തുറക്കണം, കേരളത്തിന് കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി

ഈ ആനുകൂല്യം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Published : November 25, 2025 at 8:08 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കേരളത്തോട് നിര്‍ദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി.

പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സർക്കാർ ലോവർ പ്രൈമറി,അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 'സമഗ്രമായ തീരുമാനം' എടുക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരോ കുട്ടിക്കും അയൽപക്ക സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്‌ചിയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കോടതി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള സമീപനമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ, നിലവിൽ എല്‍പി,യുപി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും സർക്കാർ തിരിച്ചറിയണം.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എല്‍പി സ്‌കൂളോ 3-4 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ യുപി സ്‌കൂളോ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. ദുർഘടമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എളമ്പ്രയിൽ 3-4 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സുപ്രീം കോടതി, ഉത്തരവ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉടൻ ഫണ്ടില്ലെങ്കിൽ, താൽക്കാലിക ക്രമീകരണമായി ചില സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാം. എന്നാൽ ഈ താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം എന്നെന്നേക്കുമായി തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഇതിനായി ആവശ്യമായ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം നീക്കിവെക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, സ്ഥിരം നിയമനം നടക്കുന്നതുവരെ വിരമിച്ച അധ്യാപകരെ ആറുമാസത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകി. ഈ കരാർ പരമാവധി ഒരു വർഷം വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ്.

മാത്രമല്ല, സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, സൗജന്യമായി ലഭ്യമെങ്കിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും കോടതി സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ പ്രവേശനത്തിൽ സുതാര്യതയും സമത്വ തത്വങ്ങളും പാലിക്കണം, തലവരിപ്പണം നിരോധിക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമ ബാധ്യതകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം എന്നത് ഉറപ്പാക്കണം.

എന്നാൽ, ഈ ആനുകൂല്യം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പൊതുഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന രീതിയും കോടതി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് "സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി പൊതുപണം പാഴാക്കരുത്" എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.

