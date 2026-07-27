സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാ വിജയം: എതിർപ്പുമായി സുപ്രീം കോടതി; ഹര്ജിക്കാരന് നോട്ടീസ് അയച്ചു
ബിനോയ് എ എസ്. സമർപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിയിൽ, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം, 1951-ലെ സെക്ഷൻ 123 പ്രകാരമുള്ള അഴിമതിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : July 27, 2026 at 6:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി തള്ളിക്കളയണമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ പി എസ് നരസിംഹ, അലോക് അറാധെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിക്കാരനായ ബിനോയ് എ എസിൻ്റെ മറുപടി കോടതി തേടി.
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തൃശ്ശൂരിലെ വോട്ടറും ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ (എഐവൈഎഫ്) നേതാവുമായ ബിനോയ് എ എസാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപി നൽകിയ ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിചാരണയിലൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി തുടരാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ നടപടി.
ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
ബിനോയ് എ എസ് സമർപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിയിൽ, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം, 1951-ലെ സെക്ഷൻ 123 പ്രകാരമുള്ള അഴിമതിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജൻ്റും അനുയായികളും അഴിമതിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാണ് ആരോപണം. മതചിഹ്നങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം, വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യൽ, പണം നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമൂഹമാധ്യമ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ.
കേസിൽ കൂടുതൽ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനായി എതിർകക്ഷിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
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