മാലിദ്വീപ് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം: പണമയക്കൽ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ നവംബർ വരെ നീട്ടി
മാലിദ്വീപ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുമായി (എംഎംഎ) നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് എസ്ബിഐയുടെ തീരുമാനം
Published : October 23, 2025 at 6:08 PM IST
എറണാകുളം: മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാവുന്ന പണത്തിൻ്റെ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഈ മാസം 25ന് നടപ്പാക്കില്ല. എസ്ബിഐ മാലിദ്വീപും മാലിദ്വീപ് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റിയുമായി (എംഎംഎ) നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് നിലവിലെ സ്ഥിതി നവംബർ വരെ തുടരുമെന്ന് എസ്ബിഐ മാലിദ്വീപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മതിയായ ഡോളർ പിന്തുണ മാലിദ്വീപ് സർക്കാരോ എംഎംഎയോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പരിഹാരം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണമെന്നും എസ്ബിഐ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അധിക ഡോളർ വിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എസ്ബിഐക്ക് പണമയയ്ക്കൽ പരിധി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എംഎംഎയിൽ നിന്ന് 4 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ പിന്തുണ ലഭിച്ചാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പണമയയ്ക്കൽ പരിധി ഏകദേശം 330 യുഎസ് ഡോളറായി മാത്രമേ ഉയർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിലവിലെ 400 ഡോളർ പരിധി 150 ഡോളറായി ചുരുക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാലിദ്വീപ് വഴി നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ പണമയയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത് പ്രതിമാസം 150 ഡോളറായി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് മാലിദ്വീപിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാലിദ്വീപിൽ ആറായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ മലയാളികളുമാണ്.
അധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാർ, നേഴ്സുമാർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മേഖലകളിലാണ് അവർ ജോലി നോക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം മാലിദ്വീപ് റുഫിയയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം ഇന്ത്യൻ രൂപയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാലിദ്വീപ് ബ്രാഞ്ചാണ്. 2023 മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ പണമയയ്ക്കുന്നത് 500 ഡോളറാക്കി പരിമിതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2024ൽ ഇത് വീണ്ടും കുറച്ച് 400 ഡോളറാക്കി നിശ്ചയിച്ചു.
എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ ഇത് 150 ഡോളറായി കുറയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് എസ്ബിഐ മാലിദ്വീപ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പ്രതിമാസം 2294.98 റുഫിയ അഥവാ 13,211 ഇന്ത്യൻ രൂപയേ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് പ്രവാസികളെയും അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാലിദ്വീപിന് പുറത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അനുമതി 25 മുതൽ നിർത്തുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇടയ്ക്കിടെ ഈ പരിധികൾ അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും എസ്ബിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശനാണ്യ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെട്ടാലുടൻ സാധാരണ പരിധികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും എസ്ബിഐ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു ലഭിക്കുന്ന പണം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എസ്ബിഐ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് മാലിദ്വീപിലെ പ്രവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാലിദ്വീപിലുള്ള ഡോളറിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് എസ്ബിഐ പറയുന്നതെന്ന് വിപിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മാലിദ്വീപിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വിപിൻ. എസ്ബിഐയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണമയക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണം നിയമവിരുദ്ധമായി ഏജൻ്റുമാർ വഴി പണം നാട്ടിലയക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രവാസികളെ തള്ളിവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ നാട്ടിലയക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഏജൻ്റുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അധ്യാപക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് പണമയക്കുന്നതിന് കൂടി കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും വിപിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ മാലിദ്വീപ് സർക്കാറിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി എസ്ബിഐക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ് മാലിദ്വീപിലെ പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളികൾ കേരളത്തിലെ എംപിമാർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതുവരെ കാര്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാലിദ്വീപിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജനാർദനൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മാലിദ്വീപിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോളർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. മാലിദ്വീപിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോളർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.
