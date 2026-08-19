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സവർക്കർ ചോദ്യ വിവാദം: ചോദ്യാവലി തയാറാക്കിയ അധ്യാപകൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്‌ത് ഹൈക്കോടതി

സവർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യപേപ്പർ എഇഒയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അധ്യാപകൻ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

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High Court - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 3:01 PM IST

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എറണാകുളം: സവർക്കറെ പുകഴ്‌ത്തി ചോദ്യം ഉൾപ്പെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകനെ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്‌ത നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.
അധ്യാപകനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി തുടരാമെന്നും കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സവർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യപേപ്പർ എഇഒയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഇ മെയിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അടക്കം ഹർജിക്കാരനായ അധ്യാപകൻ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്ന എഇഒയ്ക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ ശിക്ഷാ നടപടി അല്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് സസ്പെൻഷൻ. നടപടികൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ നടപടിയല്ല എടുത്തതെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

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ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല അധ്യാപകനെതിരായ നടപടിയ്ക്ക് കാരണം. അക്കാദമികപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ച്ചയുണ്ടായി. ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ അധ്യാപകൻ്റെ ജാഗ്രത കുറവ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചുവെന്നും സർക്കാർ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് വിജു എബ്രഹാമിൻ്റെ ബഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പറഞ്ഞത് .

വിവാദമായ ക്വിസ് മത്സരം
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്ങിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ പള്ളത്തടുക്ക സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദിനെതിരെ അന്വേഷണവിധേയമായി നടപടിയെടുത്തത്. ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽപി, യുപി വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഫ്രീഡം ക്വിസ് 2026 സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽ എൽപി വിഭാഗത്തിലെ ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആര് എന്നതായിരുന്നു. ഉത്തരസൂചികയിൽ നൽകിയിരുന്ന മറുപടി വി ഡി സവർക്കർ എന്നായിരുന്നു. 15 ചോദ്യങ്ങൾക്കു പുറമേ നൽകിയ അഞ്ച് ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായിരുന്നു ഇത്. ഇതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും നടപടിക്കും ആധാരമായത്.

സർക്കാർ നിലപാടും പ്രതിഷേധവും
സംഘപരിവാർ ആഭിമുഖ്യമുള്ള അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് ചോദ്യം തയാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി. എന്നാൽ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്തതും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമായ ചോദ്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായല്ല ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയാറാക്കിയത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന കാസർകോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്‌ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു.

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TAGGED:

SAVARKAR QUESTION
HIGH COURT KERALA
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