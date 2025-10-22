ETV Bharat / state

രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈത്താങ്ങ്: ശബരിമലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി ഓഫിസർ സൗരഭ് എസ് നായർ; എന്താണ് എഡിസി ചുമതലകൾ?

രാഷ്ട്രപതിയുടെ എയ്ഡ്-ഡി-ക്യാമ്പ് (എഡിസി) എന്ന ഉന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന സൗരഭ് എസ് നായർ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളും സുരക്ഷയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. വ്യോമസേനയിലെ മികച്ച റെക്കോഡ് പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നിയമനം.

President Murmu ADC, Air Force Officer, Sabarimala first President, Aide de Camp duties
Squadron Leader Saurabh S Nair The Malayali Officer Who Accompanied President Droupadi Murmu Up Sabarimala Hills (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ശബരിമല സന്ദർശനം മലയാളികൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്തിൻ്റെ ഓരോ പടി ചവിട്ടുമ്പോഴും കൈപിടിച്ച് സഹായിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന ചർച്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് മലയാളി ഓഫിസറും സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡറുമായ സൗരഭ് എസ് നായരാണ്.

സൗരഭ് എസ് നായർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ പ്രധാന ഓഫിസർമാരിൽ ഒരാളാണ്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ഭരണഘടനാ പദവിയുള്ള വ്യക്തിയെ അനുഗമിച്ച്, ശബരിമലയിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടിയതോടെയാണ് സൗരഭ് എസ് നായർ ശ്രദ്ധേയനായത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ (ഐഎഎഫ്) ഓഫിസറായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും നേർചിത്രമാണ്. വ്യോമസേനയിൽ ചേരുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ (ഇന്ത്യൻ നേവി) ആർട്ടിഫൈസർ അപ്രൻ്റീസ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

President Murmu ADC, Air Force Officer, Sabarimala first President, Aide de Camp duties
Squadron Leader Saurabh S Nair The Malayali Officer Who Accompanied President Droupadi Murmu Up Sabarimala Hills (ANI)

ആകാശയാത്രയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത താത്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യോമസേനയിലെത്തിച്ചത്. ഫ്ലൈയിങ് ഓഫിസർ എന്ന റാങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച സൗരഭ്, നിലവിൽ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ റാങ്കിലാണ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയിൽ പ്രധാനമായും ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പറത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശബരിമല ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മരുമകൻ ഗണേഷ് ചന്ദ്ര ഹേമ്പ്രാം, പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ (പിഎസ്‌ഒ) വിനയ് മാത്തൂർ എന്നിവരും പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി എന്ന ഉന്നത പദവി

വ്യോമസേനയിലെ മികച്ച സർവീസ് റെക്കോഡ് പരിഗണിച്ചാണ് സൗരഭ് എസ് നായരെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എയ്ഡ്-ഡി-ക്യാമ്പ് (എഡിസി) ആയി നിയമിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും വിദേശ യാത്രകളിലും രാഷ്ട്രപതിയെ അനുഗമിക്കുക എന്നിവയാണ് എഡിസി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. സൈനിക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, രാഷ്ട്രപതിയുടെ വ്യക്തിപരമായ സഹായിയും പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻ്റുമായിട്ടാണ് എഡിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യോമസേനാ യൂണിഫോമും പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ധരിക്കുന്നത്.

President Murmu ADC, Air Force Officer, Sabarimala first President, Aide de Camp duties
President Droupadi Murmu at Sabarimala Hills (ANI)

എഡിസിമാരുടെ പ്രധാന ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും വിദേശയാത്രകളിലും സൈനിക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ചിലത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദൈനംദിന ഷെഡ്യൂളുകൾ, യാത്രകൾ, കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, മറ്റ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സഹായം നൽകുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ആശയവിനിമയ ബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വീകരിക്കുകയും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതും എഡിസിമാരുടെ ചുമതലയാണ്.

President Murmu ADC, Air Force Officer, Sabarimala first President, Aide de Camp duties
Squadron Leader Saurabh S Nair The Malayali Officer Who Accompanied President Droupadi Murmu Up Sabarimala Hills (ANI)

എഡിസിമാരുടെ എണ്ണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും

എയ്ഡ്-ഡി-ക്യാമ്പ് (എഡിസി) പദവി ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ യുവ ഓഫിസർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്യധികം ആദരണീയമായ സ്ഥാനമാണ്, രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സാധാരണയായി അഞ്ച് എഡിസിമാരുണ്ടാകും, ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ കരസേനയിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ നാവികസേനയിൽ നിന്നും വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും. കൂടാതെ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓണററി എഡിസിയും ഉണ്ടാകും.

അഞ്ചോ ഏഴോ വർഷത്തെ മികച്ച സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള യുവ ഓഫിസർമാരെയാണ് സാധാരണയായി ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പദവി അത്യധികം കഴിവുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമതി കൂടിയാണ്. ഓരോ സേനാവിഭാഗവും നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കർശനമായ സ്ക്രീനിങ് പ്രക്രിയയ്ക്കും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിനും ശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Also Read:- അതിദാരിദ്ര്യം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക്; നവംബർ ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപനം, അതിഥികളായി ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും

TAGGED:

PRESIDENT MURMU ADC
AIR FORCE OFFICER
SABARIMALA FIRST PRESIDENT
AIDE DE CAMP DUTIES
SAURABH S NAIR SABARIMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.