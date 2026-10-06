സൗദിയിലെ ഗാർഹിക പീഡനം; അഞ്ജുവിന് നീതി ഉറപ്പാക്കും, എല്ലാ നിയമസഹായവും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
യുവതി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു
Published : October 6, 2026 at 2:49 PM IST
കൊല്ലം: സൗദി അറേബ്യയിൽ വച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ ക്രൂരമായ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയായ കൊല്ലം സ്വദേശിനി അഞ്ജുവിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. യുവതിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ നിയമസഹായങ്ങളും സുരക്ഷയും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി.
ക്രൂരമായ ശാരീരിക-മാനസിക പീഡനങ്ങളെത്തുടർന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അഞ്ജുവിനെ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തി യുവതിയുമായി 15 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ച മന്ത്രി, സംഭവിച്ച ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
യുവതി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. കേസിൻ്റെ പുരോഗതിയും യുവതിയുടെ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കടുത്ത സ്ത്രീധന പീഡനമാണ് അഞ്ജുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പീഡനം അതിരുകടന്നതോടെയാണ് യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതും നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതും. വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അഞ്ജുവിനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി യുവതിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ മടങ്ങിയത്. പ്രതിയായ ഭർത്താവ് നന്ദുവിനെതിരെ പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പിന്നീട് മന്ത്രി കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. യുവതിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ഇത്തരം ഗാർഹിക ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്നും സൗന്ദര്യം പോരെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഭര്ത്താവിൻ്റെ ക്രൂരത. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ കുക്കർ, ഇടിക്കല്ല് തുടങ്ങിയ ഭാരമേറിയ അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും, ബൂട്ട്സ് ധരിച്ച കാലുകൾ കൊണ്ടും ശരീരമാസകലം ചവിട്ടുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. സൗദിയിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബർ 30ന് നാട്ടിലെത്തിയ യുവതി ഭർത്താവ് നന്ദുവിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും എതിരെ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ചവറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഇട്ടതോടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു. ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണവും വ്യാപിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം നന്ദുവിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.
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