പിണറായി ഇരട്ടച്ചങ്കന് ഇല്ല ഇരട്ടത്താപ്പന്; കേരളം ഭരിക്കുന്നത് മോദിയുടെ അനിയനെന്നും വി ഡി സതീശന്
ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകളെ മാറി മാറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത്.
Published : March 27, 2026 at 6:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി ഏത് നിലപാടും സ്വീകരിക്കുന്ന ഭീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനവും അത് തിരിച്ചടിയാകുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനവും നടത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ വർഗീയത പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ പോയി 'ദി ഹിന്ദു' ദിനപത്രത്തിന് മലപ്പുറത്തിനെതിരെ അഭിമുഖം നൽകിയതും ഇതേ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.
ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകളെ മാറി മാറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് നുണ പറയുകയാണ്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത വീഡിയോ പുറത്തുവന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റിയത്. പിണറായി ഇരട്ടച്ചങ്കന് അല്ല ഇരട്ടത്താപ്പന് ആണെന്നും സതീശന്. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വോട്ടിന് വേണ്ടി നിലപാട് മാറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റപ്പോൾ വീടുകൾ തോറും കയറി മാപ്പ് ചോദിച്ചതും കേരളം കണ്ടതാണ്. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കേസിൽ സിപിഎമ്മുകാർ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടും അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും കൊള്ളക്കാരെയും കവർച്ചക്കാരെയും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 55 മണിക്കൂർ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന് നൽകിയ സമൻസ് എവിടെപ്പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി-സിപിഎം ഡീൽ ഉണ്ടെന്നും ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎം ഉരുളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ പങ്കെടുത്ത സംവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അത് ആർ.എസ്.എസിനെ പുകഴ്ത്തലാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ആർ.എസ്.എസിന്റെ പിന്തുണയിൽ ജയിച്ചുവന്ന ആളല്ല താൻ.
എന്നാൽ ആർ.എസ്.എസിനൊപ്പം നിന്ന് മത്സരിച്ച ചരിത്രമാണ് പിണറായി വിജയന്റേത്. മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ശ്രീ എമ്മിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ആർ.എസ്.എസുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടിയില്ലാതെ തലകുനിച്ചിരുന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും സതീശൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകം താൻ തൃശ്ശൂരിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മനോരമ ന്യൂസിന് നൽകിയ തന്റെ അഭിമുഖം പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭീരുത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെപ്പോലും ഇത്രയേറെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഹിറ്റ്ലറെയും സ്റ്റാലിനെയും പോലെ ഭയമാണ് പിണറായി വിജയനെയും ഭരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനല്ല, പൊലീസാണ് മെറ്റയോട് അഭിമുഖം നീക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അനിയനാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഏകാധിപതികളെയും പോലെ പിണറായി വിജയനും ഒരു ഭീരുവാണെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: വി ഡി സതീശന്റെ വീഡിയോ നീക്കിയത് അബദ്ധത്തിൽ : പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ