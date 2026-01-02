'ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിണറായിയെ'; ഫോട്ടോ വിവാദത്തിൽ അടൂർ പ്രകാശിന് സതീശൻ്റെ കവചം, റിയാസിനെ ഓർമ്മിച്ച് മറുപടി

ETV Bharat / state

അടൂർ പ്രകാശിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിഡി സതീശൻ. വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കുടപിടിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

വിഡി സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
എറണാകുളം: സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് നീക്കമെങ്കിൽ, ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നതല്ല പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും അദ്ദേഹം ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചാരവൃത്തിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്ലോഗർ മുൻപ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തങ്ങൾ അന്ന് മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല. വ്ലോഗർ ചാരവനിത ആയതിന് മന്ത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. പല കുഴപ്പക്കാരും പലരുടെയും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്നതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കുറ്റക്കാരാകില്ലെന്നും അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കില്ലല്ലോയെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു.

എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് കുട പിടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരിഹസിച്ചു. ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വെള്ളാപ്പള്ളി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എസ്എൻഡിപിക്ക് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യവും വിഡി സതീശൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തുന്ന വർഗീയ പ്രസ്താവനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ഇതിനുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സിപിഎമ്മിനും എതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. ബിജെപിയെ പോലെ പണം നൽകി ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും അതേ രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളാണ് സിപിഎം പയറ്റുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയത പടർത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. വർഗീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച തന്നെ അത്തരക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാറിൽ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിപിഎം വർഗീയ കാർഡുകൾ ഇറക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 2019 മുതൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനും പങ്കുണ്ട്. തങ്കവിഗ്രഹം മോഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

