ഇടതുപക്ഷമല്ല, ഇത് തീവ്ര വലതുപക്ഷം; സംഘപരിവാർ പാതയിൽ സിപിഎം സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
സംഘ്പരിപവാറിൻ്റെ അതേ പാതയിലാണ് സിപിഎം പ്രയാണം നടത്തുന്നത്. ഭയങ്കര നട്ടെല്ലും ഇരട്ടച്ചങ്കുമാണ്. പക്ഷേ അമിത്ഷായും മോദിയും എവിടെ ഒപ്പിടാന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അത് കേരളം കണ്ടതാണെന്നും സതീശൻ്റെ പരിഹാസം
Published : February 9, 2026 at 6:15 PM IST
കണ്ണൂർ: ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സിപിഎമ്മും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാതയിലാണെന്നും നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഇടതു സഹയാത്രികർക്കും ഈ സർക്കാരിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. യുഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്ര കണ്ണൂർ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന 'സംവദിക്കാം- പുതുയുഗത്തിനായി' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തുടർഭരണം നല്ലതല്ലെന്ന കവി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പ്രസ്താവന കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്നും നാലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നവർ പോലും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വഴിമാറിയ പോക്കിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിന് ഉണ്ടായ അപചയത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കുടുതല് ബോധവാന്മാര് നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഇടതുസഹയാത്രികരുമാണ്. കേരളത്തില് മൂന്നും നാലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതു സഹയാത്രികരായിരുന്നവര് ഈ സര്ക്കാരിന് തുടര്ച്ച ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഇവര് ഇടതുപക്ഷത്തില് നിന്നും വഴിമാറി തീവ്രവലതുപക്ഷ നിലപാടുമായി പോകുന്നവരാണെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമാണ് ഇടതുസഹയാത്രികരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് അരക്ഷിത ബോധമുണ്ട്. അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതല്ക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പാര്ലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനവും അതുകഴിഞ്ഞപ്പോള് ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനവുമാണ് സിപിഎം നടത്തിയത്. പക്ഷേ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. മൊത്തത്തില് കണ്ഫ്യൂഷനാണ്. അത് അവര്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ രീതിയിലാണ് സിപിഎം കേരളത്തില് മതങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം ഉണ്ടാക്കാന് നോക്കിയത്. സംഘ്പരിപവാറിൻ്റെ അതേ പാതയിലാണ് സിപിഎം പ്രയാണം നടത്തുന്നത്. ഭയങ്കര നട്ടെല്ലും ഇരട്ടച്ചങ്കുമാണ്. പക്ഷേ അമിത്ഷായും മോദിയും എവിടെ ഒപ്പിടാന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അത് കേരളം കണ്ടതാണെന്നും സതീശന് പരിഹസിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട്ടിലും ശമ്പളമില്ല
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ പിണറായിയിൽ പോലും സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതും തൊഴിലാളികൾക്ക് എട്ടുമാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതും സർക്കാരിൻ്റെ ദയനീയ പരാജയമാണ് കാട്ടുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ചയും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹൈവേ വികസനത്തിനും കിൻഫ്രയ്ക്കും വിമാനത്താവളത്തിനുമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഉടമകളെ വലയ്ക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നത്. മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പോലും ഭൂമി പണയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലരും. സര്ക്കാരില്ലായ്മയാണ് എല്ലായിടത്തും. ഈ ഭരണസ്തംഭനത്തിന് ബദലായി ആരോഗ്യമേഖലയിലുൾപ്പെടെ യുഡിഎഫിൻ്റെ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ ജില്ലയിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വർണക്കൊള്ളയില് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കേണ്ട
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ വന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അടൂര് പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതെങ്കില് ഞങ്ങള്ക്ക് അതില് ഒരു വിരോധവുമില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയുള്ള പിണറായി വിജയനെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യണം. മൂന്ന് സിപിഎം നേതാക്കളാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വര്ണം കവര്ന്നതിന് ജയിലില് കിടക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂര് ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് എംഎല്എ ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള് തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പാര്ട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്തവരാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി ജയിലില് കിടക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തത്. ഇത് എന്തൊരു പാര്ട്ടിയാണ്? എസ്ഐടിക്ക് മേല് സര്ക്കാര് സമ്മര്ദം ചെലുത്തുകയാണ്. എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ. 2019-ലാണ് മോഷണം നടന്നത്. അന്ന് പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അന്നത്തെ സര്ക്കാര് നിയോഗിച്ച രണ്ട് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റുമാരാണ് കളവ് നടത്തിയതിന് ജയിലില് കിടക്കുന്നതെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വര്ണം കട്ടത് സിപിഎമ്മും സിപിഎം നേതാക്കളുമാണ്. എന്നിട്ടും പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പോറ്റി കള്ളനാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോകളാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇയാള് കള്ളനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് അയാള്ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നില്ക്കുമോ? സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരണം നടത്തി സിപിഎം പെട്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്നു കരുതേണ്ട.
സ്വര്ണം കട്ടത് ആരാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. സ്വര്ണം കട്ടതിനാണ് മൂന്ന് സിപിഎം നേതാക്കള് ജയിലില് കിടക്കുന്നത്. അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയാല് ക്യൂവില് നില്ക്കുന്ന സിപിഎം നേതാക്കളും ജയിലിലാകും. സ്വര്ണംകട്ടവന് പിണറായി വിജയനൊപ്പം നില്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിണറായിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞില്ല.
ടൂറിസം പ്രചരണത്തിന് കേരളത്തില് എത്തിയ വ്ളോഗര് പിന്നീട് ചാരക്കേസില് അറസ്റ്റിലായി. അന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി റിയാസിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് ആ അന്തസും മര്യാദയും സിപിഎമ്മിനില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്കും പൊതുപ്രവര്ത്തകര്ക്കുമൊപ്പം എല്ലാവരും ഫോട്ടോയെടുക്കും. അവരില് ആരെങ്കിലും പിന്നീട് കേസുകളില് പ്രതികളായാല് ഭയങ്കര ബന്ധമാണെന്ന് പറയും. അതൊക്കെ പറയുന്നതില് മര്യാദയും അന്തസും വേണം. അത് സിപിഎമ്മിനില്ല.
നിയമസഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവര് തിരുവഞ്ചൂര് നല്കിയ നോട്ടീസ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2019 ലെ കളവ് ആരും അറിയാത്തതു കൊണ്ടാണ് 2024-ല് വീണ്ടും മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വാസവനും പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്തുമായിരുന്നു. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ എതിര്പ്പ് മറികടന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാകൂവെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പ്രശാന്ത്. അയ്യപ്പൻ്റെ ദ്വാരപാലക ശില്പം കോടീശ്വരന് വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതിയാണ്. അത് കട്ട സിപിഎം നേതാക്കളാണ് ജയിലില് കിടക്കുന്നതെന്ന് മറക്കേണ്ട എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
പുതുയുഗ യാത്രയും ബദൽ പദ്ധതികളും
സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും യുഡിഎഫിൻ്റെ ബദൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിഷന് ഡോക്യുമെൻ്റ് കോഴിക്കോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുതല് ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്നതു വരെ എവിടയൊക്കെയാണോ സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടത് അവിടെയൊക്കെ യുഡിഎഫിനുള്ള ബദല് പദ്ധതികള് പ്രഖ്യാപിക്കും. വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവും സാങ്കേതികവുമായ കാര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചാണ് പദ്ധതികള് തയാറാക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങള് ഗൗരവത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് കാണുന്നത്. അത്തരം വിഷയങ്ങള് ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും.
യാത്ര കണ്ണൂരില് പ്രവേശിച്ചപ്പോള് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും കണ്ണൂരിലും നല്കിയ സ്വീകരണം അവിസ്മരണീയമാണെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
Also Read: സിജെ റോയിയുടെ മരണം: ആദായ നികുതി പരിശോധന സ്വാഭാവികം; ഇഡി വന്നിട്ടില്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാന്യമായി പെരുമാറി: ടിഎ ജോസഫ്