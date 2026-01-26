'അവർ യോജിച്ചാലും വിയോജിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല'; സമുദായ സംഘടനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ
എൻഎസ്എസിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സതീശൻ. പത്മ പുരസ്കാര നേടിയവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : January 26, 2026 at 4:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സമുദായ സംഘടനകൾ യോജിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യത്തിൽ പോകുന്നതും എപ്പോഴും സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അതത് സംഘടനകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും സമുദായ സംഘടനകളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. അതുപോലെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടാൻ തങ്ങൾ അനുവദിക്കാറുമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്നും അവർക്ക് എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് പ്രത്യേക അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം ഉണ്ടെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ തങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ജോലിയും തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളുകള്ളികളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം തങ്ങൾക്കില്ല. സംഘടനകൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചാലും നല്ലത്, ഇനി യോജിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അതും അവരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണ്. അതിന് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ
പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച എല്ലാ മലയാളികളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. എസ്എൻഡിപിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണിതെന്ന് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ്എൻഡിപിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. എസ്എൻഡിപി യോഗം വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. തങ്ങൾ ചെറിയ മനസ്സുള്ളവരല്ല, വലിയ മനസ്സുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് അത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സതീശൻ
എൻഎസ്എസിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി, ക്രൈസ്തവ, മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ ഒന്നിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല. എൻഎസ്എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല. തന്നെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ ആത്മപരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയാറാണ്. ആരും വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും വിമർശനങ്ങളോട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ ആരെക്കുറിച്ചും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ വർഗീയത പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ എതിർക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- വികസനത്തിന് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൈകോർക്കണം; റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശവുമായി ഗവർണർ