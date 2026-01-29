ETV Bharat / state

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസ്: 'മലക്കം മറിഞ്ഞു' എന്ന വാർത്തകൾ തടയണം; സതീശന്‍റെ ഹര്‍ജി സ്വീകരിച്ച് കോടതി

സതീശനെതിരെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ വിചാരണവേളയിൽ സതീശന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 'മലക്കം മറിഞ്ഞു' എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വി.ഡി. സതീശൻ നൽകിയ ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഹർജിയിൽ ഫെബ്രുവരി 6-ന് കോടതി വാദം കേൾക്കും.

വി.ഡി. സതീശനെതിരെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ വിചാരണവേളയിൽ സതീശന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തെറ്റായതും വളച്ചൊടിച്ചതുമായ വാർത്തകൾ വാദിയോ വാദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ഈ ഹർജിയിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുപടി വാദം കോടതി പൂർണമായി കേൾക്കുകയുള്ളൂ. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ വിറ്റത് ആർക്കാണെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന വി.ഡി. സതീശന്‍റെ പ്രസ്താവന തടയണമെന്നും പത്തു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നുമാണ് കടകംപള്ളിയുടെ ആവശ്യം.

അതേസമയം, കേസിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ മറുപടി വാദം കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സംഭവങ്ങളിൽ സർക്കാരിനോ അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന വാദിയുടെ അവകാശവാദം ബാലിശവും വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണെന്ന് സതീശന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ. മാത്യു ജോൺ മാത്യു വാദിച്ചു.

മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അവിടെ നടന്ന വലിയ കൊള്ള അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ വീഴ്ചയും കൃത്യവിലോപവുമാണ്. ക്യാബിനറ്റ് നേരിട്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സർക്കാരിനും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹിന്ദു മതസ്ഥാപന നിയമപ്രകാരം ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും അധികാരമുണ്ട്. പല ചാനൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റും പലരും കടകംപള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും വി.ഡി. സതീശനെതിരെ മാത്രം കേസ് നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

2016 മുതൽ 2021 വരെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നത്. ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കടകംപള്ളിക്കുമുണ്ട്. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിവാദമായ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റും കേസിലെ പ്രതിയുമായ എ. പത്മകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടകംപള്ളിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഇത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപമല്ലെന്നും വസ്തുതകൾ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

