"കെസി യുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, ഉറ്റ സുഹൃത്ത്"; മോദിക്കെതിരെ പോരാടാന് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് കഴിയുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്
കെ.സി. വേണുഗോപാലുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി, 2029-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്നും പ്രതികരണം.
Published : October 9, 2026 at 5:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എഐസിസി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലുമായി തനിക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. തങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ യാതൊരുവിധ ഭിന്നതയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് പി.ടി.ഐ. വീഡിയോസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ തർക്ക വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചത്. വാർത്തകളിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ അകൽച്ചയും തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലെന്നും തങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങൾക്കിടയിൽ 'അകൽച്ച' ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ വ്യാജവാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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"ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സമകാലികനാണ്. അദ്ദേഹം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അദ്ദേഹവും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. കോൺഗ്രസിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്" വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.
ഏതൊരു പാർട്ടിയിലും ഉന്നത പദവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം സ്വാഭാവികമാണെന്നും, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരായ കെ.സി. വേണുഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരുപോലെ അർഹരായവരാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. "അവരെല്ലാം അർഹരായ സ്ഥാനാർഥികളാണ്. അവരുടെ അവകാശവാദത്തെ എനിക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നെക്കാൾ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. കെ സി വേണുഗോപാൽ ഡൽഹിയിൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാമെങ്കിലും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് എൻ്റെ പേരാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർ അർഹരല്ലെന്ന് അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ഒരാളെ മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ" മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും ഒടുവിൽ ഈ വർഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതുമാകാം തന്നെ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2026-ൽ 18 അഭിപ്രായ സർവേകളും യുഡിഎഫിന് കനത്ത പരാജയം പ്രവചിച്ചിരുന്നിട്ടും, യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റുകൾ (ആകെ 140-ൽ) നേടുമെന്നും നിലവിലുള്ള 12 മന്ത്രിമാർ പരാജയപ്പെടുമെന്നും താൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത് സത്യമായി പുലർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു വാക്കായിരുന്നു. പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം വർധിപിക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടി. എന്നെ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഈ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മോദിക്കെതിരെ പോരാടാന് 'ഏക പോംവഴി' രാഹുൽ ഗാന്ധി"
2029-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ രാഹുല് ഗാന്ധിയാണ് 'ഏക പോംവഴി' യെന്ന് വി ഡി സതീശന്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ രാഹുല് ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിയെ മാറ്റുമെന്നും ഈ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"അദ്ദേഹമൊരു പോരാളിയാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം അതിനായി ശക്തമായി പോരാടും... ഇപ്പോൾ, (ഇന്ത്യയിലെ) ജനങ്ങളെല്ലാം രാഹുൽ ജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് അംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "തീർച്ചയായും, അവർ അംഗീകരിക്കും. എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കും. കാരണം ഈ സർക്കാരിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു നേതാവ് അദ്ദേഹമാണ്. സംശയമില്ല ഈ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് പോംവഴി" സതീശൻ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച പോരാട്ടത്തിലും പ്രക്ഷോഭത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഈ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടക്കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എസ്.ഐ.ആർ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറികളെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്രസർക്കാരിനുമെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള് അതൊരു പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പരിഭവമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിശക്തമായി പോരാടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ജനപ്രീതിയെയും വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെയും നേരിടാൻ രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് കഴിയുമെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. "തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കും. ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഉള്ള, മറ്റ് താത്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യുക്തിസഹമായ കാര്യങ്ങളാണ്" സതീശന് വ്യക്തമാക്കി.
ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെതിരെ എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളെയും അണിനിരത്താൻ രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് കഴിയുമെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. "മിക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മറ്റ് പല താത്പര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ പോരാടുക, സർക്കാരിൻ്റെ ചെയ്തികൾ തുറന്നുകാട്ടുക എന്നതല്ലാതെ രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് മറ്റ് താത്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല" സതീശന് വ്യക്തമാക്കി.
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