'സോണിയ ഗാന്ധി ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെപ്പോലെ, ആ ചരടിലുള്ളത് ശബരിമല സ്വർണമെന്നോ?'; സഭയിൽ വികാരാധീനനായി സതീശൻ
സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമർശം പിൻവലിച്ചാൽ മാപ്പ് പറയാമെന്ന് വിഡി സതീശൻ. മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ക്രൂരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി വരേണ്ടെന്നും തിരിച്ചടിച്ചു.
Published : January 28, 2026 at 4:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു സംസാരിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മന്ത്രി നടത്തിയ മോശം പരാമർശങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ തൻ്റെ പ്രസ്താവനയും പിൻവലിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കിടെ മൈക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമരത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. നിയമസഭയിൽ പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചടക്കമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി സംസാരിച്ചതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായത്.
സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപം
സോണിയ ഗാന്ധി തങ്ങൾക്ക് മാതൃതുല്യയാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു. അവരുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ശബരിമലയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം അവരുടെ വീട്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കൈയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമാണെന്ന് വരെ മന്ത്രി അധിക്ഷേപിച്ചു. 80 വയസ്സായ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ പ്രബുദ്ധമായ സഭയിൽ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ക്രൂരമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മാപ്പ് പറയണം
മന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ താൻ ആദ്യം മന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും അത് രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയോ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഉപാധിയോടെ പിൻവലിക്കാം
ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നും അൽപം കടന്നു സംസാരിച്ചുവെന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. നിയമസഭയിൽ ഡെസ്കിൽ കയറി നിന്ന് സഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ തങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരേണ്ടതില്ലെന്നും അക്കാര്യം ഓർമിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും അതിൽ അധിക്ഷേപമില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന നൂറുശതമാനം പിൻവലിക്കാൻ തയാറാണ്. എന്നാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നടത്തിയ ഏറ്റവും ഹീനമായ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചാൽ മാത്രമേ തൻ്റെ പ്രസ്താവന മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പിൻവലിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു. നയപ്രഖ്യാപനത്തെ ശക്തിയായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സതീശൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.
