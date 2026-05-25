​ആദ്യം കൗതുകം, ഇപ്പോൾ ദുരന്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് കാവൽ; ജോസിന്‍റെ മഴയളവ് തന്ത്രം ഹിറ്റ്

കൃത്യമായ മഴവിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 6:22 PM IST

കണ്ണൂർ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും മലയോര മേഖലകളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രീയമായ മഴയളവിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം കർഷകരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും. കൃത്യമായ മഴവിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും വയനാട്ടിലെ ഹ്യൂം സെന്‍റർ ഫോർ ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജിയും ചേർന്ന് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ വിപുലമായ മഴപഠനത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചെറുപുഴ മേഖലയിലാണെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പന്ന്യന്നൂരിലാണ് മഴ ഏറ്റവും കുറവ്.

Jose Augustine (ETV Bharat)

ജൂണിൽ കോഴിച്ചാലിൽ 1486.7 മില്ലീമീറ്റർ മഴ പെയ്തപ്പോൾ പന്ന്യന്നൂരിൽ 680 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. ജൂലൈയിൽ ചാത്തമംഗലത്ത് 1744 മില്ലീമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ പന്ന്യന്നൂരിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് 715 മില്ലീമീറ്ററാണ്. ഓഗസ്റ്റിലും കോഴിച്ചാലിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിൽ കരിക്കോട്ടക്കരിയിലും ഒക്ടോബറിൽ ചെറുപുഴയിലുമാണ് കൂടുതൽ മഴ പെയ്തത്. നവംബറിൽ പാത്തൻപാറയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ തോട്ടടയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ലഭിച്ചത്.

​ഡിസംബർ മുതൽ മേയ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ പുന്നാട്, മാട്ടൂൽ, മാമ്പൊയിൽ, ജോസ്ഗിരി, ധർമ്മടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴയുണ്ടായി. കൂവേരി, ഒളവിലം, പെരിങ്ങളം, അഞ്ചരക്കണ്ടി, കാനായി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ മഴയാണ് പെയ്തത്. കേരളത്തിൽ ശരാശരി ഒരു വർഷം 3000 മില്ലീമീറ്റർ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 4063 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാന ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്.

​2024 ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. അന്ന് 70 മഴമാപിനികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചു. പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്കുമാണ് മഴമാപിനികൾ വിതരണം ചെയ്ത് മഴയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. 2025-ൽ 40 മഴമാപിനികൾ കൂടി വിതരണം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മഴയുടെ അളവ് ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു.

ജോസിന്‍റെ മഴയളവ് തന്ത്രം ഹിറ്റ് (ETV Bharat)

​ജോസിലൂടെ തുടങ്ങിയ മഴയളവ്

​കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡായ കോഴിച്ചാൽ സ്വദേശി ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് മഴമാപിനി ആദ്യമായി വാങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസം മുതലാണ് മഴ അളക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തന്‍റെ മഴയളവ് കണ്ട് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരാണ് ജോസിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്.

പിന്നീട് പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജോസ് വഴി മഴമാപിനി നൽകുകയായിരുന്നു. 16 മില്ലീമീറ്റർ അളവുള്ള മഴമാപിനിയിലാണ് പ്രധാനമായും അളവെടുക്കുന്നത്. 200 മില്ലീമീറ്റർ വരെ അളക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മഴമാപിനിയാണ് ജോസിന്‍റെ കയ്യിലുള്ളത്.

​മഴമാപിനി ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവ് കൃത്യമായി കൃഷിഭവന്‍റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാറുണ്ടെന്ന് ജോസ് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മഴയുടെ അളവ് നിരവധി ആളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നാട്ടിൽ ഒരു ഉറവയുണ്ടെന്നും മഴ, ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഭയത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

​"ആദ്യമൊക്കെ മഴയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ മഴയുടെ കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് മഴ അളക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പരിഷത്തിന്‍റെ ഒരു ക്ലാസുണ്ടെന്നും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘമായി ചേർന്ന് പരിഷത്തിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം നാല് മേഖലകളിൽ മഴ അളക്കാൻ തുടങ്ങി-" ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ദുരന്തങ്ങൾ കർഷകർക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനാകും:

​മഴമാപിനികൾ കർഷകർ തന്നെ വീടുകളിൽ ഒരുക്കി മഴയളവ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂറായി ഒരു പരിധി വരെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജോസ് പറയുന്നത്. മഴയളവ് പ്രതിദിനം 200 മില്ലീമീറ്ററിലധികമാണെങ്കിൽ വൻ ദുരന്തസാധ്യതയുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ മഴയളവ് എല്ലാ ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനാവും എന്നാണ് ജോസ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 185 മുതൽ 190 മില്ലീമീറ്റർ വരെയായിരുന്നു പ്രതിദിന മഴയളവ്.

