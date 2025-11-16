ETV Bharat / state

സെക്കന്‍റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ബാഗിന്‍റെ നമ്പർ ലോക്ക് പൊട്ടിച്ചു, ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് കവർന്നത് അരക്കോടി രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങൾ; 'സാസി' സംഘം പിടിയില്‍

ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ സ്വദേശികളായ രാജേഷ്, ദിൽബാഗ്, മനോജ്, ജിതേന്ദർ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ട്രെയിൻ കൊള്ള നടത്തുന്ന ഹരിയാനയിലെ "സാസി" സംഘമാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TRAIN LOOT IN KOZHIKODE SASSY ROBBERY GANG TRAIN LOOT UPDATES RPF
Sassy gang arrested in Kozhikode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ട്രെയിനിൽ നിന്നും അരക്കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന പ്രതികളെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടികൂടി റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സും റെയിൽവേ പൊലീസും. ട്രെയിനിൽ കവർച്ച നടത്തുന്ന കുപ്രസിദ്ധ സംഘത്തിലെ നാല് പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ സ്വദേശികളായ രാജേഷ് (42), ദിൽബാഗ് (62), മനോജ് (36), ജിതേന്ദർ (44) എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ട്രെയിൻ കൊള്ള നടത്തുന്ന ഹരിയാനയിലെ "സാസി" സംഘമാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോഷ്‌ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ പ്രതികളുടെ ബാഗിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റെയിൽവേ ആർപിഎഫ് ഡിവിഷൻ കമ്മിഷണർ നവീൻ പ്രശാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള ആർപിഎഫ് സംഘവും കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ പികെ ബഷീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസും ചേർന്നാണ് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ നിന്ന് മോഷണ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ വജ്രാഭരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്നും സംഘം അതിവിദഗ്‌ധമായി കവർന്നത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും നവംബർ 13 ന് രാത്രിയിൽ പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് മംഗളൂരു മെയിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ എത്തിയത്.

കോഴിക്കോടുള്ള ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദമ്പതികൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി കൊയിലാണ്ടിയിലെത്തിയത്. ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് നാലു പ്രതികളും എസി കോച്ചിൽ കയറിയത്. പലതവണ കോച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഈ സംഘം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദമ്പതികൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബാഗ് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.

TRAIN LOOT IN KOZHIKODE SASSY ROBBERY GANG TRAIN LOOT UPDATES RPF
സാസി സംഘം മോഷ്‌ടിച്ച അരക്കോടി രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങൾ (ETV Bharat)

സെക്കൻ്റുകൾ കൊണ്ട് വലിയ ബാഗിൻ്റെ നമ്പർ ലോക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിൽ ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ബാഗ് ഇവർ കൈക്കലാക്കി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ബാഗിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നെന്ന് ദമ്പതികൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി ശേഷം വിവരം അറിയിച്ചു. ആർപിഎഫിനും റെയിൽവേ പൊലീസിനും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സഹായമായത് ബെഡ്റോൾ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൊഴി

മോഷ്‌ടാക്കൾ ദമ്പതികളെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ട്രെയിനിലെ ബെഡ്റോൾ സ്റ്റാഫ് വരുമെന്നും ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റാഫ് വരുമ്പോഴേക്കും നാലുപേരും കൂടി പെട്ടിയിറക്കി വച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ബെഡ്റോൾ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൊഴിയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഏറെ സഹായിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ്ഐ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ ആ ട്രെയിനിൽ തന്നെ മറ്റു കോച്ചുകളിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു. മറ്റു ട്രെയിനുകളിലും ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തു. കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആർപിഎഫ് സംഘം മോഷ്‌ടാക്കളെ പിന്തുടർന്നു.

മോഷണത്തിന് ശേഷം എസി കോച്ചിൽ നിന്നും സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലേക്ക് സംഘം മാറിയിരുന്നു. ബെഡ്റോൾ സ്റ്റാഫ് കണ്ടു എന്ന സംശയത്തിലാണ് കോച്ച് മാറിയത്. സൂറത്ത്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേയ്ക്ക് മാറി. സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഘം ഗോവ വഴി ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മനസിലാക്കിയതോടെ ആർപിഎഫ് പരിശോധന കർശനമാക്കി.

സാസി മോഷ്‌ടാക്കളെ പിടികൂടി റെയിൽവേ പൊലീസ് (ETV Bharat)

ഇതിനിടെയാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ഇവർ ചെന്നൈ മെയിലിൽ കയറിയതായി വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. മംഗലാപുരം മുതൽ ആർപിഎഫ് എല്ലാ കോച്ചിലും പരിശോധന നടത്തി. ഒടുവിൽ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്നുമാണ് മോഷ്‌ടാക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കാസർകോട് നിന്ന് കേരള റെയിൽവേ പൊലീസിലെ സംഘാംഗങ്ങളും ട്രെയിനിൽ കയറി.

നല്ല തിരക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ നിന്നുമാണ് മോഷ്‌ടാക്കളെ അന്വേഷണസംഘം വളഞ്ഞത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മോഷ്‌ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ ജുബ്ബയുടെ അടിയിലെ ഷർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേക അറകളിൽ ആയിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നാല് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും പ്രതികളിൽ നിന്നു കണ്ടടുത്തു. പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, റിസർവേഷൻ ചാർട്ട്, ടവർ ലൊക്കേഷൻ, കോൾ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിംകാർഡുകൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഹരിയാന ഹിസാർ ജില്ലയിലെ കവർച്ച ഗ്രാമത്തിലെ 'സാസി' കവർച്ച സംഘമായ ഇവർ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ട്രെയിനിൽ കവർച്ച നടത്തി കഴിയുകയായിരുന്നു.

ട്രെയിൻ കവർച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ ആർപിഎഫ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലും മറ്റും എല്ലാ ട്രെയിനും പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടും മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ആർപിഎഫ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ മനോജ് കുമാർ യാദവ്, കെ വർഗീസ്, എജെ ജിബിൻ, പിവി രാജ, റെയിൽവേ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ സി വിജയകുമാർ, കെ സനിൽകുമാർ, എഎസ്ഐമാരായ സുനീഷ്, ഷമീർ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ALSO READ: പണമടങ്ങിയ ബാഗ് പുറത്തുവച്ച് ശുചിമുറിയിൽ പോയി; തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും 75 ലക്ഷം കവർന്ന് അജ്ഞാത സംഘം, ദൃശ്യങ്ങള്‍

TAGGED:

TRAIN LOOT IN KOZHIKODE
SASSY ROBBERY GANG
TRAIN LOOT UPDATES
RPF
RPF ARRESTED TRAIN LOOT GANG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.