വർഷത്തെ കണ്ണീരിനൊടുവിൽ സ്വന്തം മണ്ണ്; മാരാക്കുഴിയിൽ സരോജിനിക്ക് ഇനി ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാം
മലയോര ജനതയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി ചെറുതോണി പട്ടയമേള. ആകെ 683 പട്ടയങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ച വിതരണം ചെയ്തത്.
Published : September 25, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 10:08 AM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി : നീണ്ട 48 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും നിരാശയ്ക്കും ഒടുവിൽ, താൻ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ മണ്ണ് തൻ്റേത് മാത്രമായി മാറുന്ന നിമിഷത്തിൽ 79-കാരിയായ സരോജിനിയുടെ കണ്ണുകൾ ആനന്ദക്കണ്ണീരാൽ ഈറനണിഞ്ഞു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലം വേദിയിലേക്ക് കയറാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട സരോജിനിക്ക് മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ താഴേക്കിറങ്ങി വന്ന് പട്ടയം കൈമാറിയപ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ വിതരണം മാത്രമായിരുന്നില്ല. കുടിയേറ്റ മലയോരത്തെ വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും വലിയൊരു ഉറപ്പായിരുന്നു.
കണ്ണീരണിഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പോരാട്ടവും
പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയിൽ നിന്ന് നാലര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് ശേഖരനും ഭാര്യ സരോജിനിയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ നെടുങ്കണ്ടത്തിനടുത്തുള്ള കരുണാപുരം കുരുവിക്കാനത്തേക്ക് കുടിയേറിയത്.
അന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം നൽകി വാങ്ങിയ 62 സെൻ്റ് സ്ഥലത്തിന് നിയമപരമായ അവകാശരേഖ ലഭിക്കുന്നതിനായി അവർ കയറിയിറങ്ങാത്ത ഓഫീസുകളില്ല. എന്നാൽ വിധിയുടെ വിളയാട്ടമെന്നോണം 22 വർഷം മുൻപ് ശേഖരൻ അന്തരിച്ചു. അതോടെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സരോജിനി ഒറ്റയ്ക്കായി.
പ്രായവും രോഗവും തളർത്തിയെങ്കിലും പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ചെറുതോണിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പട്ടയമേളയിൽ ആ അമ്മയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞത്. നടക്കാൻപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സരോജിനിയെ മകൻ ഹരി താങ്ങിപ്പിടിച്ചാണ് മേളയ്ക്കെത്തിച്ചത്.
വേദിയിൽ കയറാനാവാതെ സദസിലിരുന്ന സരോജിനിയുടെ അടുത്തേക്ക് മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി പട്ടയം നൽകുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിലടക്കിപ്പിടിച്ച ആശങ്കകളത്രയും നന്ദിയോടെയുള്ള കണ്ണീരായി പുറത്തേക്കൊഴുകി. മന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും കൈകൂപ്പി നന്ദി പറഞ്ഞ സരോജിനി അടുത്തിരുന്ന സമപ്രായക്കാരിയായ ഉളുപ്പുണി കോട്ടമല വടക്കേമുറിയിൽ ഭവാനി ശ്രീധരനുമായി സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചാണ് മടങ്ങിയത്.
പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം കണ്ട മറ്റ് ജീവിതങ്ങൾ
സരോജിനിയെപ്പോലെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ കയ്പ്പുനീർ കുടിച്ച നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് ചെറുതോണി പട്ടയമേള സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഹൃദ്രോഗിയായ വാളറ തുമ്പിപ്പാറക്കുടിയിലെ മന്നാംകണ്ടം ചെല്ലമ്മയ്ക്കും ഇത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിമിഷമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി പട്ടയത്തിനായി കാത്തിരുന്ന ഇവർക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവുകൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമി ഈടുവെച്ച് ഒരു ചെറിയ വായ്പ പോലും എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചെല്ലമ്മയ്ക്ക് മന്ത്രി ആദ്യമായി പട്ടയം കൈമാറിയപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി. തുമ്പിപ്പാറക്കുടിയിലെ അനീഷ് തങ്കപ്പൻ്റെ ഭാര്യ ചിന്നു പട്ടയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഇരട്ടപ്പെൺകുട്ടികളുടെ ഉപരിപഠനം സാധ്യമാക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ്. ഭൂമിക്ക് രേഖയായതോടെ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം.
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തലമാലക്കുടിയിൽ നിന്നെത്തിയ ആർ. ബിന്ദുവും മാതാപിതാക്കൾ കൈമാറിയ ഭൂമിയുടെ അവകാശരേഖ കൈപ്പറ്റി സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി.
683 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവകാശരേഖ
മലയോര ജനതയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി ആകെ 683 പട്ടയങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ച വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 645 എണ്ണം 1993-ലെ ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. കൂടാതെ 15 വനാവകാശ രേഖകളും 7 മിച്ചഭൂമി പട്ടയങ്ങളും കൈമാറി. എൽ.ടി. ക്രയസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ എട്ടെണ്ണവും ഹൈറേഞ്ച് കോളനൈസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള എട്ട് പട്ടയങ്ങളുമാണ് അർഹരായവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിനും മക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഈ പട്ടയങ്ങൾ മലയോര ജനതയ്ക്ക് കരുത്താകും.
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