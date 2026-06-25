ചെമ്മീൻ കാണാനില്ല, മത്തി ഇഷ്ടംപോലെ; കടലിൽ മാറ്റങ്ങൾ, 2027-ൽ അയല കുറയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്!
ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കിലോഗ്രാമിന് 500 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന മത്തിക്ക്, ലഭ്യത കൂടിയതോടെ ഇപ്പോൾ 300 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
Published : June 25, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 3:38 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: കടലിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴയും കാറ്റും തിരമാലകളും കുറഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യലഭ്യത താറുമാറാകുന്നു. സാധാരണയായി മൺസൂൺ തുടക്കത്തിൽ തീരക്കടലിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചെമ്മീൻ ചാകര ഇത്തവണ കാണാനില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.
മൺസൂൺ ശക്തമാകുമ്പോൾ കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചേറ് തിന്നാൻ ചെമ്മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 18 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ പോയാലും ചെമ്മീന് കണി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മത്സ്യ തൊഴിലാളിയായ രൂപേഷ് പറഞ്ഞു. ചെമ്മീൻ ചാകര പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന വലിയ വള്ളങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെമ്മീൻ മാത്രമല്ല. മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം തണുപ്പ് തേടി ഉൾകടലിലേക്ക് വലിയുകയാണെന്നും രൂപേഷ് പറഞ്ഞു.
മത്തി ചാകരയുണ്ടെങ്കിലും വില ഇടിഞ്ഞു
അതേ സമയം കടൽ കടന്നെന്നു കരുതിയ മത്തി ധാരാളം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. വലിയ മത്തിയുമായാണ് വള്ളങ്ങൾ തീരത്ത് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച മികച്ച മൺസൂൺ കാരണം മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനവും വളർച്ചയും നന്നായി നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മത്തി ചാകര ലഭിക്കാൻ കാരണം. ട്രോളിങ് നിരോധനം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാണു പ്രതീക്ഷ.
ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കിലോഗ്രാമിന് 500 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന മത്തിക്ക്, ലഭ്യത കൂടിയതോടെ ഇപ്പോൾ 300 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി കടലിൽ പോകുന്ന വള്ളങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും 'കറ്റ്ല' മത്സ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
2027-ൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയാൻ സാധ്യത
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് (INCOIS) മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ പറ്റി വലിയ ആശങ്ക പങ്കു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം മൺസൂൺ ദുർബലമായാൽ 2027 ൽ മത്സ്യ സമ്പത്ത് താറുമാറാകും. മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തേയും വളർച്ചയെയും സാരമായി ബാധിക്കും. അയല പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കുറയും. എൽ നിനോ നമ്മുടെ മത്സ്യ സമ്പത്തിനും വലിയ വെല്ലുവിളി ആകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ടി എം ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ (അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും) സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ വരും മാസങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 2027 മാർച്ച്-മെയ് മാസങ്ങളിൽ താപ സമ്മർദത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നിറം മങ്ങലിനും സമുദ്രത്തിലെ താപ തരംഗങ്ങളുടെ വര്ധനവിനും കാരണമായേക്കാം.
അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി മത്സ്യങ്ങൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് വഴി മത്തി, അയല എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറയാം. എൽ നിനോ ശക്തമാകുന്നതോടെ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പം വെയ്ക്കില്ലെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.
മൺസൂൺ കാലത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തുടരും. കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് തീരദേശ മണ്ണൊലിപ്പിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനിടെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ കടലിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിലെയും സമുദ്ര സംസ്ഥാനം പതിവിലും ശാന്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ്.
ഊത്തപിടിത്തം അഴിക്കുള്ളിലാക്കും
കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പ്രജനനകാലം മൺസൂണിൻ്റെ വരവാണ്.
നദികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ വയലുകൾ, ചെറുതടാകങ്ങൾ, കൈത്തോടുകൾ, കൃത്രിമ കനാലുകൾ, ചതുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രജനനം നടത്തിയ ശേഷം അവ തിരികെ പോകും. മൺസൂണിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചയിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രജനനത്തിനായി മത്സ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ, മനുഷ്യർ ഇവയെ ഭക്ഷണത്തിനായി പിടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് പൊതുവെ ഊത്തപിടിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
മഴക്കാലത്തെ മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഊത്ത കാലത്തെ മത്സ്യബന്ധനം സർക്കാർ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രജനനകാലമായതിനാൽ ഓരോ മീനിനെ പിടികൂടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിലെ വയലുകളിലും തോടുകളിലും ഈ സമയത്ത് മീൻ പിടിച്ചാൽ തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കാം. ഒറ്റാൽ, വല, വെട്ട് തുടങ്ങിയ രീതികളിലൂടെയാണ് മഴക്കാലത്ത് കൂട്ടമായി മത്സ്യം പിടിക്കുന്നത്. പല നാടൻ മത്സ്യങ്ങളും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്. ഈ നിയന്ത്രണം മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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