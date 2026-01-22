'കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കൊന്നു'; വിയാൻ വധക്കേസിൽ അമ്മ ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം
തയ്യിൽ കടപ്പുറത്ത് ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമ്മ ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. മതിയായ തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ കാമുകൻ നിധിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.
Published : January 22, 2026 at 11:52 AM IST
കണ്ണൂർ: കേരള മനസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ തയ്യിൽ കടപ്പുറത്തെ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ വിയാൻ്റെ കൊലപാതക കേസിൽ അമ്മ ശരണ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെഎൻ പ്രശാന്ത് ആണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്.
ജീവപര്യന്തം തടവിനു പുറമേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശരണ്യ അടയ്ക്കണം. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു വർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിധി കേട്ട സമയത്ത് ശരണ്യ കോടതിയിൽ വച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന ശരണ്യയെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് പിന്നാലെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
2020 ഫെബ്രുവരി 17ന് പുലർച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവദിവസം പുലർച്ചെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കടൽത്തീരത്തെത്തിയ ശരണ്യ, കുട്ടിയെ കടൽഭിത്തിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യതവണ എറിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മരിക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും, വീണ്ടും കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കടൽഭിത്തിയിലേക്ക് ആഞ്ഞെറിഞ്ഞ് മരണം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കേസ് നടപടികളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാമുകനായ നിധിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മകനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശരണ്യ ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ ശരണ്യ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ഭർത്താവിനൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയും, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭർത്താവായ പ്രണവുമായി അകൽച്ചയിലായിരുന്ന ശരണ്യ, ഈ കുറ്റം ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിലൂടെ കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഒരേപോലെ ഒഴിവാക്കി കാമുകനൊപ്പം പോകാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി.
ശരണ്യയുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലും ചെരിപ്പുകളിലും കണ്ടെത്തിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ അംശവും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി ഹാജരാക്കി. സാഹചര്യ തെളിവുകളും മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിചാരണ നടന്നത്. കേസിൽ 45 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു യുവാവുമായുള്ള പ്രണയബന്ധം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കത്തക്ക ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘവും പ്രോസിക്യൂഷനും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന കാമുകൻ നിധിനെ മതിയായ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് നിധിന് മോചനം ലഭിച്ചത്.
അമ്മ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയാണ് ശരണ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നതായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദമെങ്കിലും ഇതൊരു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശരണ്യക്ക് മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തതും ശരണ്യയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പരിഗണിച്ചാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ നിശ്ചയിച്ചത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗൗരവകരമായ സാഹചര്യവും കുറ്റം ഭർത്താവിനുമേൽ ചുമത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമവും കണക്കിലെടുത്താണ് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് വെറും 22 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായമെന്നും നിലവിൽ 27 വയസ്സുള്ള ശരണ്യയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരുത്തലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശിക്ഷാവിധിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പ്രതികരിച്ചു. ആരും ക്രിമിനലായി ജനിക്കുന്നില്ലെന്നും സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ കുറ്റവാളിയാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശരണ്യ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും കുടുംബപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന ശരണ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്നും ശരണ്യയെ കേസിൽ കള്ളമായി കുടുക്കിയതാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെയും കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെതിരെയും വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചാലുടൻ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.
