ETV Bharat / state

വൺ സ്‌റ്റേറ്റ്, വൺ അപ്രൂവൽ, വൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ; സംസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കാൻ വരുന്നു 'സരൾ' കേരളം

സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിക്ഷേം ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള 19 നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും

Kerala Announces SARAL Scheme for Accelerated Investment Approvals
വി ഡി സതീശന്‍ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതിക്ക് ക്യാബിനറ്റ് രൂപം നൽകി. സിപ്ലിഫൈഡ് ആന്‍ഡ് ആക്‌സിലറേറ്റഡ് റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവൽസ് ആന്‍ഡ് ലൈസൻസസ് -(SARAL)സരൾ കേരളം എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിക്ഷേം ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള 19 നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും. ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ജില്ലാ- സംസ്ഥാനതല സമിതികൾ

25 മുതൽ 50 കോടി വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ജില്ലാതല സംവിധാനം അനുമതി നൽകും. 50 കോടിക്ക് മീതെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനതല സമിതിയും നിലവിൽ വരും. നിക്ഷേപത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ വന്നാൽ ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് ഏതൊക്കെ ദിവസം പരിശോധന നടത്തണമെന്ന കാര്യവും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. കെഎസ്‌ഐഡിസിക്കാണ് ഏകോപന ചുമതല. നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വകുപ്പുകൾ ഇതിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചയയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും അതത് സമിതികൾ ഇത് പരിശോധിച്ച് അനുമതിക്കാര്യം തീരുമാനിക്കും.

ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമല്ല എന്ന പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ടാവും. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി വരുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതാക്കാൻ നടപടിക്രമങ്ങളെ ലളിതവത്ക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി. അവിടെ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സമഗ്രമായി എത്തിയ പദ്ധതിക്കാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നും മുഖ്യമ്രന്തി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

മുമ്പ് ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം

മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ വ്യവസായ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിവിധ അനുമതികൾ അനുവദിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഏകജാലക സംവിധാനം 2000 ജൂൺ 1നാണ് നിലവിൽവന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന ഏകജാലക ബോർഡുകളിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗണ്‍ഷിപ്പ് ഏരിയ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് നിയമത്തിലും ഇത് നിയമപ്രകാരമുള്ള ആവശ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിലവിൽ ഇടത്തരം വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മേധാവിയായി സംസ്ഥാനതല ബോർഡാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനതല ബോർഡിന് കീഴിൽ 45 ദിവസത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് അനുവദിക്കുന്നത്. ബോർഡിൻ്റെ കൺവീനറായും ഒരൊറ്റ സമ്പർക്ക പോയിൻ്റായും കെഎസ്ഐഡിസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം ബോർഡിനുണ്ട്. സമാനമായി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ അനുമതികൾക്കായി ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനും ജനറൽ മാനേജരും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെ കവീനറുമായി ജില്ലാ തല ബോർഡുകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിശ്ചിത സമയപരിധി 60 ദിവസമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുതിനായി വ്യാവസായിക മേഖലാ ബോർഡുകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഓരോ ബോർഡിൻ്റെയും ചെയർമാൻ. കൺവീനർ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ അധികാരിയായിരിക്കും. ഇവിടെ 30 ദിവസത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ക്ലിയറൻസ് നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം.

TAGGED:

SARAL KERALAM
INVESTMENT APPROVALS
KERALA GOVT
INVESTMENT FREINDLY KERALA
SARAL SCHEME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.