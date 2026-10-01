ETV Bharat / state

വിഷരഹിത കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് സാനു മാസ്റ്റർ; ഗൻ്റോല മുതൽ ബംഗാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ പർവ്വൽ വരെ, വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കൃഷിത്തോട്ടം

കോട്ടപ്പടി വടാശേരിയിലുള്ള ഒന്നര ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരമ്പരാഗത രീതികളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് റിട്ട. അധ്യാപകനായ സാനു മാസ്റ്റർ ഈ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം തയ്യാറാക്കിയത്.

SANU MASTER KOTTAPPADY TOXIN FREE FARMING KLM TOXIN FREE FARMING KERALA SANU MASTER VEGITABLE GARDEN
വിഷരഹിത കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് കോതമംഗലത്തെ സാനു മാസ്റ്റർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:40 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്ന പതിവ് രീതികളെ പൊളിച്ചെഴുതി മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച് പുതിയ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് റിട്ട. അധ്യാപകനായ സാനു മാസ്റ്റർ. കാസർകോട് കുറ്റിക്കോൽ എ.യു.പി സ്‌കൂളിലെ മുൻ അധ്യാപകനായ ഈ കോതമംഗലം സ്വദേശി വിരമിക്കലിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായും ജൈവകൃഷിയുടെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.

വിഷരഹിത കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് കോതമംഗലത്തെ സാനു മാസ്റ്റർ (ETV Bharat)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പടി വടാശേരിയിലുള്ള ഒന്നര ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരമ്പരാഗത രീതികളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം തയ്യാറാക്കിയത്. കൃഷി എപ്പോഴും നഷ്‌ടമാണെന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു സാനു മാഷിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

30 സെൻ്റിൽ നിന്നും ഒന്നര ഏക്കറിലേക്ക്

വെറും 30 സെൻ്റിൽ ആരംഭിച്ച സാനുവിൻ്റെ കൃഷി ഇന്ന് ഒന്നര ഏക്കറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അധ്വാനഭാരവും തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പവർ വീഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തിച്ചു.

SANU MASTER KOTTAPPADY TOXIN FREE FARMING KLM TOXIN FREE FARMING KERALA SANU MASTER VEGITABLE GARDEN
പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്‌ത വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗൻ്റോല (ETV Bharat)

മണ്ണ് ഒരുക്കി വാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മൾച്ചിംഗ് ഷീറ്റുകൾ വിരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും തൈകൾ നടുന്നത്. കളകളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനും മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പവും വളവും നഷ്‌ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ്. ഒരു തവണ വിരിക്കുന്ന ഷീറ്റിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വിളകൾ വരെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. വെള്ളവും ജൈവവളങ്ങളും നേരിട്ട് ചെടികളുടെ വേരുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുള്ളിനന അഥവാ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, വെഞ്ചുറി സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചാണകം, കോഴിക്കാഷ്‌ടം, എല്ലുപൊടി, സൂക്ഷ്‌മാണു വളങ്ങൾ, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ജൈവക്കൂട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വിളകളുടെ കരുത്ത്. രാസകീടനാശിനികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഫെറമോൺ കെണികൾ, മഞ്ഞക്കെണികൾ, വേപ്പ് അധിഷ്‌ഠിത കീടനാശിനികൾ എന്നിവ വഴിയാണ് കീടനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നത്.

ഗൻ്റോല മുതൽ പർവ്വൽ വരെ

വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം തന്നെയാണ് സാനു മാഷിൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായ ഗൻ്റോല ഇവിടെ പ്രതിദിനം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് കിലോ വരെ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ പർവ്വൽ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം.ഇതിനുപുറമെ വംശനാശം നേരിടുന്നതും അപൂർവ്വവുമായ നിരവധി പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു.

SANU MASTER KOTTAPPADY TOXIN FREE FARMING KLM TOXIN FREE FARMING KERALA SANU MASTER VEGITABLE GARDEN
സാനു മാസ്റ്ററിൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലുണ്ടായ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് (ETV Bharat)

പഴമക്കാർ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടതാപ്പ്, പ്രശസ്‌തമായ മംഗലാപുരം ഊരുവെണ്ട, മാട്ടു ഗുള വഴുതിന, ഭൗമസൂചികാ പദവി കരസ്ഥമാക്കിയ എടയൂർ മുളക്, വയലറ്റ് ചതുരപ്പയർ, ലോംഗ് ചതുരപ്പയർ, നീളൻ നിത്യവഴുതന, വൈവിധ്യമാർന്ന അമര, പയർ, മുളക് വർഗങ്ങൾ, ചേമ്പ്, ചേന, പാവൽ, പടവലം, കുമ്പളം എന്നിവയെല്ലാം ഈ തോട്ടത്തിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിദിനം 40 മുതൽ 50 കിലോ വരെ ജൈവ പച്ചക്കറികളാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്പതിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദിവസേന ആവശ്യമായ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സേവനവും സാനു മാസ്റ്റർ ചെയ്‌തുവരുന്നു.സാനു മാഷിൻ്റെ ഈ ശാസ്ത്രീയ ജൈവകൃഷി രീതികൾ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും വലിയ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

കൃഷി ഓഫീസർ ജിജി ജോബ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെയും അർപ്പണബോധത്തെയും അഭിനന്ദിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയായ ഭാര്യ ബിന്ദുവും കൃഷിപ്പണികളിൽ സാനു മാഷിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയേകി ഒപ്പമുണ്ട്. ആയുർവേദ ഡോക്‌ടർമാരായ അഞ്ചു സാനു, മഞ്ജു സാനു എന്നിവരാണ് മക്കൾ. പാഠപുസ്‌തകങ്ങളിലെ കൃഷി പാഠങ്ങൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട കാലത്ത്, പ്രായോഗികവൽക്കരിച്ച് സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ.

Also read:കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു: 1901ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ കാലവർഷം

Last Updated : October 1, 2026 at 8:47 PM IST

TAGGED:

SANU MASTER KOTTAPPADY
TOXIN FREE FARMING KLM
TOXIN FREE FARMING KERALA
SANU MASTER VEGITABLE GARDEN
TOXIN FREE FARMING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.