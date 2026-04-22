ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രകാവ്യം വെള്ളക്കടലാസുകൾ നിറച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ നീക്കം; തടഞ്ഞ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസ്

വ്യാജ പുസ്തക പ്രകാശനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതു കൊണ്ടാണ് തടഞ്ഞതെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ സിസ തോമസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു

തീർത്ഥപാദപുരാണം (Etv Bharat)
Published : April 22, 2026 at 2:39 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്ര മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ പുറംചട്ട മാത്രം തയാറാക്കി വെള്ളക്കടലാസുകൾ ഡമ്മി പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി പ്രകാശനം ചെയ്യാനുള്ള സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം തടഞ്ഞ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ സിസ തോമസ്. ഗവർണർ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കേണ്ട ചടങ്ങിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞത്. 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 11 വാല്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന് 6600 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സർവകലാശാലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഗൂഢനീക്കം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ.

ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ മഹാസമാധി വാർഷികത്തിന് അനുബന്ധമായി പ്രൊഫ എ വി ശങ്കരൻ രചിച്ച 'തീർത്ഥപാദപുരാണം' എന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സംസ്‌കൃത ജീവചരിത്രമഹാകാവ്യം പന്മന ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യാന്‍ സർവകലാശാല നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 11 വാല്യങ്ങളും ഒറ്റകാർട്ടനിൽ നിറച്ചാണ് പ്രകാശനത്തിന് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രകാശനത്തിന് മുൻപ് വൈസ് ചാൻസലർ കാർട്ടൻ തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നാലു വാല്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവ, പുറംചട്ട മാത്രമുള്ള പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാത്ത വെള്ളക്കടലാസാണെന്ന് കണ്ടത്. തുടർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രകാശനചടങ്ങ് വൈസ് ചാൻസലർ തടഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിൽ സർവകലാശാലയ്ക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽവൈസ് ചാൻസലർ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി. ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം ഓഗസ്റ്റിനുള്ളിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ അറിയിച്ചു.

തീർത്ഥപാദപുരാണം അകത്തെ പേജ് (ETV Bharat)

1980 ലാണ് പ്രൊഫ എ വി ശങ്കരൻ സംസ്‌കൃത ഭാഷയിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചന ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ 1998ലാണ് പതിനൊന്നു വാല്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തെ പ്രകാശനച്ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപയും സർവകലാശാലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഗ്രാൻ്റായി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

തീർത്ഥപാദപുരാണം പുറംചട്ട (ETV Bharat)

പ്രൊഫ ശങ്കരൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതി വാങ്ങാൻ പന്മന ആശ്രമത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിനുള്ള ക്ഷണക്കത്തിൽ ഗ്രന്ഥപ്രകാശനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വ്യാജ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി കബളിപ്പിക്കാനും സർവകലാശാലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ഇടയായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി ശിക്ഷാനടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്കും സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല വിസിക്കും നിവേദനം നൽകി.

തീർത്ഥപാദപുരാണം വെള്ളക്കടലാസുകൾ (ETV Bharat)

വ്യാജ പുസ്തക പ്രകാശനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതു കൊണ്ടാണ് തടഞ്ഞതെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ സിസ തോമസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രൊഫ എ വി ശങ്കരൻ വർഷങ്ങളെടുത്ത് തയാറാക്കിയതാണത്. 1998ൽ അദ്ദേഹം മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചു. സർവകലാശാലയിലെ സീനിയർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർക്കായിരുന്നു പ്രകാശനത്തിൻ്റെ ചുമതല. ചടങ്ങിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തീർന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പൂർണമായി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രകാശനം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ചടങ്ങിന് എത്തിയപ്പോൾ വെള്ളക്കലാസുകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് കണ്ടത്. അത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഡോ സിസ തോമസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പുസ്തക പ്രകാശനം സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് (ETV Bharat)

