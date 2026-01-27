ETV Bharat / state

'പണം തട്ടിയപ്പോൾ രോഗമില്ലായിരുന്നോ?'; സംഗീതയുടെ 'മാനസികരോഗ' വാദം കോടതിയിൽ, 29ന് വിധി

14 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് 45 സ്ഥലങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പണം വകമാറ്റിയതായും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. മാനസികരോഗമുണ്ടെന്ന വാദം അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് വിജിലൻസ് ആരോപിച്ചു.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 8:20 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ക്ലർക്കുമായ കെ സംഗീതയുടെ മാനസികനില പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി ജനുവരി 29ന് വിധി പറയും. പ്രതിക്ക് മാനസികരോഗമുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എ മനോജ് ഉത്തരവ് പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ പ്രതിക്ക് മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് കാട്ടി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രതിഭാഗം തയാറായില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് പ്രതിയുടെ മാനസികനില പരിശോധിക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതിനായി വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലും പ്രതിഭാഗം തർക്കം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും തർക്കവും

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സംഗീതയെയും രണ്ടാം പ്രതിയും ഇടനിലക്കാരനുമായ അനിൽ കുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിജിലൻസ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതി സംഗീത മാനസിക രോഗിയായതിനാൽ കസ്റ്റഡി നൽകരുതെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയപ്പോൾ മാനസികരോഗം ഇല്ലായിരുന്നോ എന്ന് പ്രതിഭാഗത്തോട് കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. സംഗീതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അനിൽ കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ വിജിലൻസും തയാറായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഗീതയെ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകിയത്.

തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി

ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള അംശാദായം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കും സുഹൃത്തും ഇടനിലക്കാരനുമായ അനിൽ കുമാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയാണ് 14 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നിന്ന് മാത്രം 45 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അനിൽ കുമാർ നിർമാണ കമ്പനി ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാക്കി തുക ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി ഇടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിജിലൻസ് കേസ്. സംസ്ഥാനത്തെ പാവപ്പെട്ട ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നീക്കിവച്ച പണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലുള്ള ഒത്താശയോടെ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ചികിത്സാ സഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ നൽകുന്ന അംശാദായമാണ് സംഗീത സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റിയത്.

ആസൂത്രിത നീക്കം

വർഷങ്ങളായി നടന്നുവന്ന ഈ തട്ടിപ്പ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണോ അതോ ഒത്താശയാണോ എന്നും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലെ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്താണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഭർത്താവുമായി അകന്നുകഴിയുന്ന സംഗീതയും സുഹൃത്തായ അനിൽ കുമാറും ചേർന്ന് ആസൂത്രിതമായാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അനിൽ കുമാറിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ നിർമാണ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായിരുന്നുവെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോട്ടറി ഏജൻ്റുമാരിൽ നിന്ന് ചെക്കുകളായി വാങ്ങുന്ന തുക ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കാതെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പതിവ്. വ്യാജ രസീതുകൾ നൽകിയാണ് ഇവർ ഏജൻ്റുമാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സംഗീതയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അസ്വാഭാവികമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ബാങ്ക് അധികൃതർക്ക് സംശയം തോന്നാതിരുന്നതും ദുരൂഹമാണ്.

അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമം

മാനസികരോഗമുണ്ടെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പ്രതിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ വഴിമുട്ടിക്കാനാണെന്ന് വിജിലൻസ് സംശയിക്കുന്നു. പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് സംഗീതയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാലാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഭാഗം രംഗത്തുവന്നത്. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തട്ടിയെടുത്ത പണം എവിടെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചു, ആരൊക്കെ സഹായിച്ചു, ബെനാമി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയ 14 കോടി രൂപ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിലെ 45 ആധാരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപമാണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇത്രയും വലിയ തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. സർക്കാർ ഖജനാവിനും ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്കും ഉണ്ടായ നഷ്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്കും സർക്കാർ കടന്നേക്കും. ജനുവരി 29ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കും. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സംഗീതയ്ക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വിധിച്ചാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാകും. ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ തകർക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

