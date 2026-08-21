ശബരിമല സന്ദേശ് മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്ത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ; ശബരിമല ഡിവോട്ടി ഔട്ട്റീച് പ്രോഗ്രാമിനും തുടക്കം
'ശബരിമല സന്ദേശ്' മാസികയുടെ ആദ്യപ്രതി റവന്യൂ ദേവസ്വം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഐ.എഎസ് ഏറ്റുവാങ്ങി
Published : August 21, 2026 at 12:08 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല വിഷൻ പ്ലാൻ 2026- ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമല വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക "ശബരിമല സന്ദേശ്" പ്രകാശനം ചെയ്തു. ശബരിമല സന്ദേശിന്റെ പ്രകാശനവും ശബരിമല തീർത്ഥാടക സൗഹൃദ ആശയവിനിമ പദ്ധതിയുടെ( Sabarimala Devotee Outreach Programme) ഉദ്ഘാടനവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യം-ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ നിർവ്വഹിച്ചു.
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'ശബരിമല സന്ദേശ്' മാസികയുടെ ആദ്യപ്രതി റവന്യൂ ദേവസ്വം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഐ.എഎസ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ആഗോള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകളും വിവരങ്ങൾക്കും ലോകം തന്നെ കാതോർക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ ശ്രമം ഏറെ പ്രശംസനീയമാണെന്നും ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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Sabarimala Devotee Outreach Programme- പദ്ധതി രേഖ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡൻറ് എസ്. ശ്രീകേഷ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ചടങ്ങിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് കെ. ജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശബരിമല സന്ദേശ് മാസിക സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ കന്നട,തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിൽ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ബി. സുനിൽകുമാർ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം അഡ്വ. കെ.രാജു ആശംസകൾ അറിയിച്ചു സംസാരിച്ചു.