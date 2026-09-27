" മുസ്തഫക്കേറ്റ മുറിവിൽ മുളക് പുരട്ടാനാണ് ജയരാജൻ്റെ ശ്രമം"; പി ജയരാജന് മറുപടിയുമായി സന്ദീപ് വാര്യര്
പി ജയരാജനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സന്ദീപ് വാര്യര്, തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പി ജയരാജൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രതികരണം.
Published : September 27, 2026 at 11:53 AM IST
കാസർകോട് : തൃക്കരിപ്പൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ജയരാജൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സന്ദീപ് വാര്യർ എംഎൽഎ. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ വർഗീയ പ്രചാരണത്തെ ചെറുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു.
തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പി ജയരാജൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സന്ദീപ് വാര്യർ വർഗീയ വാദിയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ മറുപ്രചാരണം നടത്തിയോ എന്ന് അറിയില്ല. തോറ്റ് കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിലവിളിയെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു. മുസ്തഫക്കേറ്റ മുറിവിൽ മുളക് പുരട്ടാനാണ് ജയരാജൻ്റെ ശ്രമം. തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ സിപിഎം ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാകണമെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു.
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സിപിഎം ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഇവിടെ ജയിച്ച സിപിഎം ജന പ്രതിനിധികൾ ചെയ്തില്ല. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ ജയിച്ചതാണ് സിപിഎമ്മിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. വർഗീയത പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ തിരിയുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിച്ച വിഷയം വികസന മുരടിപ്പ് ആണ്. ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കലാണ്. സിപിഎം
കള്ളപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊലക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായത് കൊണ്ട് ജയരാജന് കേസ് പേടി കാണില്ല. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തിയത് സിപിഎം ആണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ മുസ്ലീം വർഗീയത സജീവമാണെന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ അതിന് തെളിവാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
'ലീഗ് പച്ചയായ വർഗീയത അഴിച്ചുവിട്ടു' പി ജയരാജൻ
കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയത് അപകട സൂചനയെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി ജയരാജൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് ബിജെപിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റായിരുന്നു. ബിജെപി ബംഗാളിൽ ഭരണത്തിൽ എത്തി എന്ന് ഓർമ വേണം. കോൺഗ്രസും ലീഗും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നും ജയരാജന് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസും ലീഗും ബിജെപിയുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വ്യക്തമാണ്. പാർട്ടിയെ നമ്മുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. വർഗീയ ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിപിഎം ശക്തമായി നിലനിൽക്കണം. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം വർഗീയത സജീവമാണ്. തൃക്കരിപ്പൂർ അതിന് തെളിവാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലീം വീടുകളിൽ പോയി ലീഗുകാർ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിപിപി മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിക ചര്യ പിന്തുടരാത്ത ആളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയില്ല എന്ന് വീടുകളിൽ കയറി പറഞ്ഞു. ഈ പ്രചാരണം മുസ്തഫയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായി. പച്ചയായ വർഗീയതയാണ് ലീഗ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഉത്തരവാദിത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ തനിക്കെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ് കേസ് കൊടുക്കാമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
ഉദുമ സിപിഎം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉയര്ത്തിയത്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ തനിക്കെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ് കേസ് കൊടുക്കാമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ രംഗത്ത് എത്തിയത്.
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