സന്ദീപ് വാര്യർക്കും രജിതയ്ക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യം; പൊലീസിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പാലിക്കാത്തതിന് പോലീസിനെ വിമർശിച്ചാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് കേസെന്ന് പ്രതികൾ വാദിച്ചു.
Published : December 19, 2025 at 6:14 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ പ്രതിയായ പീഡനക്കേസിലെ അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രതികളായ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് വാര്യർ, രജിത പുളിക്കൽ എന്നിവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെപി അനിൽ കുമാറാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഇവരെ സ്വന്തം ജാമ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാർ നിറുത്തിയോ ജാമ്യം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയെത്തുടർന്നാണ് ഇരുവരും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നടപടികളെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി വരെ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഈ കേസിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രേഖാമൂലം എവിടെയും കാണുന്നില്ല. തിരുവല്ലയിലെയും നാട്ടുകാലിലെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന വാദം തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി തള്ളി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ പൊലീസ് തങ്ങളുടെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം രീതികൾ കർശനമായും തടയേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീത് കൂടിയാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.
പ്രതികൾക്കെതിരെ അതിജീവിതയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തൽ, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പരാതിയിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ കേസ് ചർച്ചയായതിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിജീവിതയ്ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇരയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി.
സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായ ഒരാളുടെ 2024ൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമാണ് താൻ ഇട്ടതെന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ വാദം. കേവലം സൗഹൃദപരമായ ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ചിലർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് അത് എടുത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായി സന്ദീപ് ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താൻ ആരെയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയമായ വേട്ടയാടലാണ് കേസിന് പിന്നിലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
ഈ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമുതൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽനിന്നുണ്ടായ വിമർശനം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസ് അന്വേഷണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
