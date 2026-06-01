സന്ദീപ് വാര്യരെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി; സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ്?
ഫോൺ കോളിലൂടെയായിരുന്നു വധഭീഷണി. കോളിന് പിന്നിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ എംഎൽഎയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വധഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 1, 2026 at 8:14 AM IST
കാസർകോട് : തൃക്കരിപ്പൂർ എംഎൽഎ സന്ദീപ് വാര്യരെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി. ഫോൺ കോളിലൂടെയായിരുന്നു വധഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ചെറുവത്തൂരിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കാറിൽ തിരിച്ച് വരുന്നതിനിടെയാണ് വധഭീഷണി സന്ദേശവുമായി ഫോൺ കോളെത്തിയത്.
ഉടൻ തന്നെ ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി സന്ദീപ് വാര്യർ വധഭീഷണി വന്ന ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ചന്തേര പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വധഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫോൺ കോളിന് പിന്നിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ ടവർ ലൊക്കേഷനും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ശേഖരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ എംഎൽഎയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വധഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ വധഭീഷണിക്ക് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനാണെന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ എംഎൽഎ സന്ദീപ് വാര്യർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, പ്രതിയെ പിടികൂടാന് വാരണാസി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനും കോളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം സ്ഥിരീകരിക്കാനും പൊലീസ് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്
പ്രതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
എംഎൽഎ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് വധ ഭീഷണിയുണ്ടായ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി. സന്ദീപ് വാര്യർ ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകിയ ഉടന് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. അതീവ ഗൗരവത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വധഭീഷണി മുഴക്കിയയാളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടി നടപടി എടുക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മൊഴി
ചെറുവത്തൂരിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയാണ് അപരിചിതമായ നമ്പറിൽ നിന്നും സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നത്. ഫോൺ ഇടുത്തപ്പോൾ വിളിച്ചയാൾ അസഭ്യം പറയുകയും വധഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ വെടിവച്ച് കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഫോൺ കോളിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം റെക്കോഡ് ചെയ്യാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വധഭീഷണിയിൽ തനിക്ക് ജീവ ഭയം ഉണ്ടെന്നും ചൂണ്ടികാട്ടിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.
