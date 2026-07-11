കൊള്ളയാണ് ഈ തീരത്ത് നടക്കുന്നത്; കരിമണൽ ഖനനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ചിത്രമായി പൊന്മന ഗ്രാമം
വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാവകാശവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുമ്പോൾ പൊന്മന ഇന്ന് കരിമണൽ ഖനനത്തിൻ്റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കിപത്രമായി മാറി.
Published : July 11, 2026 at 3:10 PM IST
കൊല്ലം: ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാട് ഒന്നടങ്കം പതുക്കെപ്പതുക്കെ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിൽ എത്രപേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? വികസനത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിൽ ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും കരിമണലായി മാറിപ്പോയ ഒരു നോവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പൊന്മന എന്ന തീരദേശ ഗ്രാമം.
ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ കായലോരങ്ങളിലും തീരങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുതാമസിച്ചിരുന്നു. പുലർച്ചെ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന വള്ളങ്ങളും, തെങ്ങിൻതോപ്പുകളും, സമൃദ്ധമായ കൃഷിയിടങ്ങളും, കുട്ടികളുടെ കളിച്ചിരികളും കൊണ്ട് സജീവമായിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമം. എന്നാൽ ഇന്ന് പൊന്മനയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദത്തിന് പകരം കേൾക്കുക ഭീമാകാരമായ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ മുരൾച്ച മാത്രമാണ്. അവിടെ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ആഴമേറിയ കുഴികളും, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മണൽക്കൂനകളും മാത്രമാണ്.
പൊന്മനയുടെ തീരങ്ങളിലെ കരിമണലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൽമനൈറ്റ്, റൂട്ടൈൽ തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ ധാതുക്കളാണ് ഈ നാടിൻ്റെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ.ആർ.ഇ.എൽ, കെ.എം.എം.എൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ ഖനനം നടക്കുന്നു.
"മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ അധികം വില വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മണ്ണ് ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് കുടിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇതിന് അനുബന്ധമായി രീതിയിൽ തുക നൽകി വേണം ഇവരുടെ പുനരിധിവാസം ഉറപ്പാക്കാൻ. 65 അടി താഴ്ച വരും ഈ കുഴികൾക്ക്. ഇതിലെ വെള്ളം കടലിലേക്ക് മോട്ടർ അടിച്ച് കളയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല" പ്രദേശവാസിയായ ബിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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ധാതുസമ്പത്ത് തേടിയുള്ള ഖനനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതോടെ നിരവധി വീടുകളും കൃഷിഭൂമികളും ഇല്ലാതായി. തലമുറകളായി ജീവിച്ചിരുന്ന മണ്ണ് വിട്ട് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും അപ്പാടെ മാറി. കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ജലസ്രോതസുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി. തീരദേശത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർന്നു.
"ചുറ്റും വീടും മറ്റുമായിരുന്നു. പണ്ട് കൃഷിയും മറ്റുമായി ജീവച്ചതാണ് ഇവിടെ. രാവിലെ കക്ക വാരാനും മറ്റും നിരവധി പേർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഉപജീവനമാർഗം കൂടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല. പലരും മാറി താമസിച്ചു" പ്രദേശവാസി മനോജ് പറയുന്നു.
അതേസമയം രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ ധാതുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിലും തൊഴിൽസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും കരിമണൽ ഖനനത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. വികസനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതവും സ്വന്തം നാടും തിരിച്ചുകിട്ടില്ലെന്ന വേദനയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്നും പങ്കുവെക്കുന്നത്. വാരി എടുത്ത ഓരോ പിടി കരിമണലും സാമ്പത്തിക നേട്ടമായി മാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുവിലയായി നഷ്ടമായത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമാണെന്ന് പൊന്മനയുടെ അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പൊന്മന.
പൊന്മന ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖനനം പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഗണ്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളും നാട്ടുകാരുടെ പരാതികളും ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ, ഖനനസ്ഥാപനങ്ങൾ, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
പ്രധാനപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: തീരശോഷണവും
കടലാക്രമണവും തീരശോഷണവും കാരണം ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഖനനത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂഗർഭജലനിരപ്പിലെ മാറ്റം, കൃഷിയിടങ്ങളുടെ നാശം, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണി തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളും ഇത്തരം ഖനന മേഖലയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
കരിമണലിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന മോനസൈറ്റിലെ കിരണോത്സർഗത്തെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമൂലം രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചതായി വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനം നിലവിലില്ല. ഖനനം നിയമാനുസൃതമായും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളോടെയുമാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി. തൊഴിലവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഖനനം വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ നഷ്ട പരിഹാരവും പുനരധിവാസവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, പ്രാദേശിക ജനസംഘടനകളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ മതിയായതല്ലെന്നും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും ദുരിതത്തിലാണെന്നും പറയുന്നു.
ചരിത്രം ഇങ്ങനെ..
പൊന്മന, ചവറ, നീണ്ടകര തുടങ്ങിയ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇൽമെനൈറ്റ്, റൂട്ടൈൽ , സിർക്കൺ (Zircon), മോനസൈറ്റ് തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയ കരിമണൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ്.
1940–50-കളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാതുമണൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ത്യറെയര് എര്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് (ഇപ്പോൾ IREL (India) Limited) ചവറ മേഖലയെ പ്രധാന ഖനനകേന്ദ്രമാക്കി വികസിപ്പിച്ചു. പൊന്മനയും ഈ ഖനനമേഖലയുടെ ഭാഗമായി. പിന്നാലെ തീരദേശ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വർധിച്ചു. ചില കുടുംബങ്ങൾ പുനരധിവാസത്തിന് വിധേയരായി. 2000-കളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പുനരധിവാസം, നഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഖനനം തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. മറുവശത്ത്, ഖനനം നിയമാനുസൃതവും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ ധാതുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമാണെന്ന് അധികൃതർ അന്ന് നൽകിയ ഉത്തരം.
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