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പൈതൃക സ്‌മരണങ്ങൾ ഉണർത്തി സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭത്തിന് തുടക്കമായി

പഴമ തുടിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ചന്ത സംക്രാന്തിയിലെ വിളക്കമ്പലത്തിലെ സംക്രമ ചടങ്ങുകളുടെയും രാമായണ മാസാചരണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നത്

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി SAMKRANTHI VANIBHAM KARKKADAKA CHANDA KARKKADAKAM
പൈതൃക സ്‌മരണങ്ങൾ ഉണർത്തി സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭത്തിന് തുടക്കമായി (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 7:33 PM IST

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കോട്ടയം: പോയകാലത്തിന്‍റെ ഈടുവയ്‌പുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ ആഘോഷ വേളകളും. കര്‍ക്കടക സംക്രമ വേളയിലെ പല ആചാരങ്ങളും ഇന്നും കൈവിടാതെ കാത്തുപോരുന്നവരുണ്ട്. വീടുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ചേട്ടാഭഗവതിയെ അടിച്ച് പുറത്താക്കി മഹാലക്ഷ്‌മിയെ കുടിയിരുത്തുന്ന ആചാരം തെല്ലും ഭംഗം വരാതെ ഇന്നും തുടരുന്നവര്‍.

പൈതൃക സ്‌മരണങ്ങൾ ഉണർത്തി സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭത്തിന് തുടക്കമായി (ETV Bharat)

ഈ വേളയില്‍ വീട്ടിലെ പഴയ ചൂലുമുതല്‍ കലവും തവിയും വരെ മാറ്റുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇവയെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പുതിയവ വാങ്ങുന്നു. ഇതിനായി പഴയകാലത്ത് നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലെല്ലാം കര്‍ക്കടക സംക്രാന്തി പ്രത്യേക ചന്തകളും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
ചന്തയിലെ കുട്ടയും കലങ്ങളും മറ്റും (ETV Bharat)

ഇന്ന് അതെല്ലാം നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ നിന്ന് അന്യമായെങ്കിലും സംക്രാന്തി ചന്തയുള്ള ഒരിടം എല്ലാകൊല്ലവും അങ്ങ് കോട്ടയത്ത് പഴമ കൈവിടാതെ ഒരുങ്ങാറുണ്ട്. സംക്രാന്തി എന്ന് തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് പൈതൃക സ്‌മരണകൾ ഉണർത്തി സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
തഴപ്പായയും പിച്ചാത്തിയും (ETV Bharat)


കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ റോഡിലെ സംക്രാന്തിയിലാണ് കർക്കടക മാസത്തിലെ ഈ ഗ്രാമീണ ചന്ത. പായ, മൺചട്ടി , മൺകലം, കുട്ട , വട്ടി, തുടങ്ങിയ പഴയ കാല ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വാണിഭം , കർക്കടക മാസം ഒന്നിന്‍റെ തലേന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പഴമ തുടിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ചന്ത സംക്രാന്തിയിലെ വിളക്കമ്പലത്തിലെ സംക്രമ ചടങ്ങുകളുടെയും രാമായണ മാസാചരണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നത്.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
കല്ലില്‍ തീര്‍ത്ത അടുക്കള ഉപകരണങ്ങള്‍ (ETV Bharat)


ഇന്നും തനിമ ചോരാതെ ഗ്രാമീണ ചന്ത എല്ലാ കർക്കടക തലേന്നും ആരംഭിക്കും രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാർ ഒരാഴ്‌ച ഇവിടെ തങ്ങും.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
മണ്‍കലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)



പഴയ എം സി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി താത്കാലിക ഷെഡുകളിലാണ് ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കയർ, മഴു, പിച്ചാത്തി, തൂമ്പ , വെട്ടുകത്തി, അരിവാൾ, കൽചട്ടി, ചിരവ, അരകല്ല്, ആട്ടുകല്ല്, മുറം, ചിരട്ടത്തവി,
മൺചട്ടി, കൽചട്ടി തുടങ്ങിയ പഴയ ഗാർഹിക വസ്‌തുക്കളാണ് ചന്തയിൽ പ്രധാനമായും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തുന്നത്.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയും മറ്റും (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളായി എല്ലാ സംക്രമത്തിനും ഉത്പന്നങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരാണീ കച്ചവടക്കാർ. പുതിയ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് പഴയ വസ്‌തുക്കളുടെ ചന്തയോട് താത്പര്യമില്ല. എങ്കിലും പഴമയുടെ ഗുണമറിയുന്നവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
പിച്ചാത്തികളും പിക്കാസും വെട്ടുകത്തിയും (ETV Bharat)



ക്യാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാൻ മൺചട്ടിയും മൺപാത്രങ്ങളും വാങ്ങാൻ ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അതു പോലെ തഴപ്പായയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പുത്തൻ കടകളിൽ കിട്ടാത്ത പല ഉത്പന്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി samkranthi vanibham karkkadaka chanda karkkadakam
മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

പാരമ്പര്യ ഉത്പന്നങ്ങളോട് മത്സരിച്ച് പ്ളാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളും വിൽപനയ്ക്കുണ്ട്. തൂമ്പാ കൈ, കോടാലി കൈ, മഴു, തുടങ്ങി മറ്റിടങ്ങളിൽ കിട്ടാത്തവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു

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ഓണ്‍ലൈന്‍ വാണിഭവും ഷോപ്പിങ് മാളുകളും ഗ്രാമീണ ചന്തയക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നഗര സഭയും പൈതൃക കൂട്ടായ്‌മയും സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളും ചേർന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഈ നാട്ടു ചന്ത ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നു.

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TAGGED:

സംക്രാന്ത്രി സംക്രമ വാണിഭം തുടങ്ങി
SAMKRANTHI VANIBHAM
KARKKADAKA CHANDA
KARKKADAKAM
SAMKRANTHI SAMKRAMA VANIBHAM

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