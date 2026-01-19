ETV Bharat / state

മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ഭാഷയിൽ; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സമസ്ത

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയികളുടെ പേര് പരാമർശിച്ച മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ സമസ്ത

സത്താർ പന്തല്ലൂർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 5:43 PM IST

കാസർകോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയികളുടെ പേര് പരാമർശിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആസൂത്രിതമായ മതധ്രുവീകരണത്തിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവുമായി സജി ചെറിയാനെ വിമര്‍ശിച്ച് സമസ്തയും രംഗത്തെത്തി.

മന്ത്രിയുടേത് മതധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണെന്ന് സമസ്ത നേതാവ് സത്താർ പന്തല്ലൂർ ആരോപിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ തുടങ്ങി എ കെ ബാലനിലൂടെ ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാനിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രവണത നാടിൻ്റെ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതാണ്. മതവും സമുദായവും നോക്കിയാണ് വോട്ടിങ് എന്ന പ്രസ്താവന സംഘപരിവാറിനെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം പാർട്ടി നിലപാട് ആണോ എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രം കേട്ടു കേൾവിയുള്ള മതപരമായ ധ്രുവീകരണമാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർ സംഘപരിവാർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ശൈലിയെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കാസർകോട്ടും മലപ്പുറത്തും ജയിച്ചവരുടെ പേര് നോക്കിയാൽ അറിയാമെന്നയിരുന്നു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ വിവാദ പരാമർശം. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ കാസർകോടിനെ അപമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മതം നോക്കിയല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും
തൊഗാഡിയയുടെയും രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും നാവ് കടമെടുത്താണ് സജി ചെറിയാൻ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും നെല്ലിക്കുന്ന് പറഞ്ഞു.


തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയികളുടെ പേര് പരാമർശിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ലെവൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും വർഗീയതയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനാണോ സജി ചെറിയാൻ പറയുന്നതെന്നും പേര് നോക്കിയാണോ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും സലാം ചോദിച്ചു. മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ മാർക്സിസം എന്തെന്നറിയാത്ത മുസ്ലീങ്ങളെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കുന്നത് സിപിഎം ആണ്. മലപ്പുറത്ത് എട്ട് സീറ്റുകളിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് അവർ മത്സരിപ്പിച്ചതെന്ന വിമര്‍ശനവും പിഎംഎ സലാം ഉന്നയിച്ചു. നാല് വോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പ്രതികരിച്ചു.

