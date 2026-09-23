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സമസ്‌ത മുശാവറ യോഗം ഇന്ന്; ഉമർ ഫൈസിക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവ് വന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളെയോ നിലവിലെ ചുമതലക്കാരെയോ ഇന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനിക്കും

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സമസ്‌ത മുശാവറ യോഗം ഇന്ന് (Special arrangements)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:51 AM IST

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കോഴിക്കോട്: സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ സംഘടനയുടെ പരമോന്നത തീരുമാന സമിതിയായ മുശാവറ യോഗം ഇന്ന് ചേരും. 40 അംഗ പണ്ഡിത സഭയായ മുശാവറയുടെ ഈ യോഗത്തിൽ സമസ്‌തയുടെ ഭാവി നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും. കോഴിക്കോട്ടെ സമസ്‌ത കാര്യാലയത്തിൽ രാവിലെയാണ് യോഗം ആരംഭിക്കുക.

ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദം
ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവ് വന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളെയോ നിലവിലെ ചുമതലക്കാരെയോ ഇന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനിക്കും. നിലവിൽ താത്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന എംടി അബ്ദുല്ല മുസ്‌ലിയാരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. മുസ്‌ലിം ലീഗ് അനുകൂലികൾക്കും സമസ്‌തയിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മറ്റ് പേരുകൾ ഉയർന്നുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആലിക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാരുടെ വിയോഗം സമസ്‌തയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് സംഘടനയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം. സമസ്‌തയുടെ സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ പദവിയായതിനാൽ സമവായത്തിലൂടെ പുതിയ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടെത്താനാണ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഉമർ ഫൈസിക്കെതിരായ നടപടി
സമസ്‌ത സെക്രട്ടറി മുക്കം ഉമർ ഫൈസിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള പരാതികളിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നടപടിയുണ്ടായേക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സമസ്‌തയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സിപിഎം സംഘടിപ്പിച്ച വഖഫ് വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മുക്കം ഉമർ ഫൈസി നടത്തിയ പ്രസംഗം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്‌ലിംകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർഎസ്എസ് അനുകൂലികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം. മുൻപ് ഭരിച്ച യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് ഹിതകരമായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വഖഫ് നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനം.

ലീഗ് അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധം
ഉമർ ഫൈസിയുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ ലീഗ് അനുകൂലികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും മലപ്പുറത്ത് വഖഫ് വിശദീകരണ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ഉമർ ഫൈസിക്കെതിരായ പരാതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് മുശാവറ യോഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സമസ്‌ത നേതൃത്വം രേഖാമൂലം ഉറപ്പുനൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ലീഗ് അനുകൂലികൾ സമ്മേളനം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിന് പുറമെ മുശാവറ സമിതിയിലുള്ള മറ്റു ഒഴിവുകളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നികത്തും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്‌തയും മുസ്‌ലിം ലീഗും തമ്മിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

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എന്നാൽ സമീപകാലത്തായി ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമസ്‌തയ്ക്കുള്ളിൽ ലീഗ് അനുകൂല പക്ഷവും വിരുദ്ധ പക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പോര് ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ മുശാവറ യോഗം സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാണ്. സമസ്‌തയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകൾ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത.

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TAGGED:

SAMSTHA MEETING
SAMASTHA MUSHAVARA MEETING
GENERAL SECRETARY ELECTION SAMASTHA
MUKKAM UMAR FAIZI CONTROVERSY
SAMASTHA

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