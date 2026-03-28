'യോഗ്യതയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ വനിതകളെ മത്സരിപ്പിക്കരുത്': ഉമർ ഫൈസി മുക്കം

സംവരണ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യതയുള്ള പുരുഷ നേതാക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ സ്ത്രീകളെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

kerala assembly election 2026 ഐയുഎംഎൽ ഉമർ ഫൈസി മലപ്പുറം
By PTI

Published : March 28, 2026 at 8:13 PM IST

മലപ്പുറം: മുസ്‌ലിം ലീഗിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി സമസ്ത മുശാവറ അംഗം ഉമർ ഫൈസി മുക്കം. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുന്നതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം.

ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ പരിഗണിക്കുന്നതിനോട് സമസ്തയ്ക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യതയുള്ള പുരുഷ നേതാക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ സ്ത്രീകളെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം സമസ്തയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലീഗിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ നിലപാടിൽ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ഉമർ ഫൈസി പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ലീഗ് സമസ്തയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. അന്ന് സംവരണ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം ഇളവ് നൽകുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ പുരുഷന്മാരെ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു സമസ്തയുടെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം ഐയുഎംഎല്ലിനോട് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലീഗ് നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് ഉമർ ഫൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിച്ചാൽ പുരുഷന്മാരുടെ അവസരങ്ങൾ കുറയുമെന്ന ആശങ്ക കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് സമസ്തയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ ജയന്തി രാജനുമാണ് ഐയുഎംഎല്ലിന്‍റെ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ലീഗും സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ യുഡിഎഫിന്‍റെ വിജയസാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. സമസ്തയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ മലബാറിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിക്കുക പ്രയാസമാണെന്നിരിക്കെ, ഉമർ ഫൈസിയുടെ പ്രസ്താവന ഗൗരവത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ അഡ്വ. നൂർബിന റഷീദിനെ മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം സമസ്തയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

Also Read: കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി എലത്തൂര്‍ പിടിക്കാന്‍ വിദ്യ, സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാരില്‍ പ്രതീക്ഷയെന്നും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
ഐയുഎംഎൽ
ഉമർ ഫൈസി
മലപ്പുറം
SAMASTHA LEADER CRITICIZED IUML

