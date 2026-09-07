സുപ്രഭാതം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി; സമസ്തയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം
രാഷ്ട്രീയ പോരുകൾക്കായി സമസ്തയുടെ വേദിയോ പേരോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം
Published : September 7, 2026 at 12:36 PM IST
കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്തയുടെ മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അതിരൂക്ഷമായ മുഖപ്രസംഗത്തെച്ചൊല്ലി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. സമസ്ത എ പി വിഭാഗം നേതാവായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖപ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് ലീഗ് അനുകൂലികളുടെ വിമർശനം. ഇത് സമസ്തയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വഖഫ് ബോർഡ് വിവാദവും ഭിന്നതയും
വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ മുഖപത്രത്തിൽ വന്ന രൂക്ഷവിമർശനമാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. വഖഫ് ബോർഡിൽ സമസ്തയുടെ രണ്ടു നോമിനികളെ മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അസംതൃപ്തിക്ക് പ്രധാന കാരണം. മുൻ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇടത് നിലപാടുകളോട് അനുഭാവം പുലർത്തിയിരുന്ന സമസ്തയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന.
നിലവിൽ ലീഗ് അനുകൂലികളെന്നും ലീഗ് വിരുദ്ധരെന്നും രണ്ടു ചേരികളായി സമസ്ത തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരിക്കാണ് പത്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർണായക പങ്കാളിത്തമുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതസഭയായ സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക ശബ്ദമായി കണക്കാക്കുന്ന പത്രമാണ് സുപ്രഭാതം. അതിനാൽത്തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മുഖപ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളുണ്ട്. കാന്തപുരത്തെ മുൻനിർത്തി ലീഗിനെയും സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിടാനാണ് ഈ വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എതിർവിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു.
നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം
രാഷ്ട്രീയ പോരുകൾക്കായി സമസ്തയുടെ വേദിയോ പേരോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം. സമസ്തയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. കാന്തപുരത്തെ മറയാക്കി ലീഗിനെയും സർക്കാരിനെയും ആക്രമിക്കുന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.
സമസ്തയുടെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേരത്തെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സമസ്തയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലീഗ് വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് സംഘടനയുടെ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൈയാളുന്നത്. എന്നാൽ മുഖപത്രത്തിൽ വന്ന വിമർശനം സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടല്ലെന്ന് അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ, നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി തുടങ്ങിയ പോഷകസംഘടന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രശ്നത്തിൽ നേരിട്ട് ആരോപണവിധേയരായ കാന്തപുരം വിഭാഗം വിഷയം തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കെ വിഭാഗത്തിൽനിന്നാണ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്. വാഫി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാണക്കാട് തങ്ങളുമായി സമസ്തയിലെ ചില നേതാക്കൾ പുലർത്തുന്ന അകൽച്ചയും നിലവിലെ ഭിന്നതയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് വനിത നേതാവും എംഎൽഎയുമായ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ രംഗത്തെത്തി.
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സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് താനെന്നും മുസ്ലിയാരെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീശാക്തീകരണ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ പഴയ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സമസ്ത സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എക്കാലവും നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.
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