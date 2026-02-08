ഈദ്,അദ്ഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അവധി വേണം; ജുമുഅ സമയത്തുള്ള പരീക്ഷകളും ക്ലാസുകളും വിശ്വാസികളോട് കാട്ടുന്ന അനീതിയെന്ന് സമസ്ത
സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി കേരളത്തിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : February 8, 2026 at 7:05 PM IST
കാസർകോട്: ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി നൽകണമെന്ന് സമസ്ത. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവധി നൽകിയാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ആകുന്നില്ലെന്നും സമസ്ത അറിയിച്ചു. സമസ്തയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ദീർഘ അവധി കേരളത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടറിൽ സാമുദായിക സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് തടസമാകാത്ത രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തണം എന്നും വ്യക്തമാക്കി. ജുമുഅ സമയത്ത് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് വിശ്വാസികളോടുള്ള അനീതിയാണെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളായ ഈദുൽ ഫിതർ, ഈദുൽ അദ്ഹ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ നൽകിവരുന്ന അവധി ദിനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ഈ സമ്മേളനം വിലയിരുത്തുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും നിലവിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ അവധി ഒട്ടും സഹായകരമല്ല.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ദീർഘമായ അവധി നൽകുന്ന മാതൃക പരിഗണിച്ച്, കേരളത്തിലും രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾക്കും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചന്ദ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം കാരണം പെരുന്നാൾ അവധി പലപ്പോഴും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പെരുന്നാളിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവധി കലണ്ടർ പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം ഇല്ലാത്തത് വിദ്യാർഥികളെ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം പരീക്ഷകൾ ഒരേ ദിവസം വരികയോ, ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി പരീക്ഷാ കലണ്ടറുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം.
അതോടൊപ്പം തന്നെ, ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം പരിഗണിച്ച്, വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് തടസമാകാത്ത രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ജുമുഅ സമയത്ത് പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതും വിശ്വാസികളായ വിദ്യാർഥികളോടും അധ്യാപകരോടുമുള്ള അനീതിയാണ്.
അതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേള ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടും പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിളുകൾ മുൻകൂട്ടി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മദ്രസാ സമയവിഷയത്തിൽ സർക്കാരുകൾ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയും ഉത്തരവിറക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സർക്കാരും ഇടപെടണമെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
