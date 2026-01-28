സമസ്ത നൂറാം വാർഷികത്തിലേക്ക്; തങ്ങളുമാര്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങൾ
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സെക്രട്ടറിയുടെ 'ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്' പ്രതികരണത്തിൽ സമസ്തക്ക് മതരാഷ്ട്ര വാദമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുള്ളവരോട് അക്കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നും ജിഫ്രി
Published : January 28, 2026 at 5:05 PM IST
കാസർകോട്: തങ്ങളുമാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് സമസ്തയ്ക്കില്ലെന്നും അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. ഉമർ ഫൈസി മുക്കത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാസന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നടപടിയിലേക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സെക്രട്ടറിയുടെ 'ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്' പ്രതികരണത്തിൽ സമസ്തക്ക് മതരാഷ്ട്ര വാദമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുള്ളവരോട് അക്കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നും ജിഫ്രി പറഞ്ഞു.
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമ നടത്തുന്ന നൂറാം വാര്ഷിക അന്താരാഷ്ട്ര മഹാസമ്മേളനത്തിന് ഫെബ്രുവരി നാലിനു കുണിയ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നഗറിൽ തുടക്കമാകും. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 1926 ൽ കോഴിക്കോടാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിച്ചത്. ആത്മീയ, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന മേഖലയിൽ സൗഹാർദവും ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ.
2016 ഫെബ്രുവരി 16 ന് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സമസ്ത തൊണ്ണൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നൂറാം വാർഷികം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. 2024 ജനുവരി 28 ന് ബെംഗളൂരു പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയാണ് നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.
നൂറാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ, ഖത്തർ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ, മലേഷ്യ, ലക്ഷദ്വീപ്, ആൻഡമാൻ, കർണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിപുലമായ സമ്മേളനങ്ങൾ, കന്യാകുമാരി മുതൽ മംഗളൂരു വരെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ നയിച്ച ശതാബ്ദി സന്ദേശ യാത്ര, പ്രഫഷണൽ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടന്നു. ഇതിന് പുറമേ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സെൻ്റിനറി എജ്യു സിറ്റി, മെഡിക്കൽ കെയർ സെൻ്റർ, റി ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ, ഇ ലേർണിങ് വില്ലേജ്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ 15 പദ്ധതികൾ നൂറാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന പരിപാടികൾക്ക് കുണിയയിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 33313 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ്, ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ, ഗ്ലോബൽ ഉലമാ കോൺക്ലേവ്, നാഷണൽ എജ്യു കോൺക്ലേവ്, പൊതു സമ്മേളനം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾക്കായി അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളിലായി അഞ്ച് വേദികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സമ്മേളനത്തിൻ്റ ഭാഗമായ ഗ്ലോബല് എക്സ്പോ ജനുവരി 30ന് വൈകിട്ട് നാലിന് കർണാടക ഹജ്ജ് മന്ത്രി റഹീം ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിജ്ഞാനവും കൗതുകവും നൽകുന്ന എക്സ്പോയിൽ 31നും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും സ്ത്രീകള്ക്കും രണ്ടു മുതല് എട്ടുവരെ പുരുഷന്മാര്ക്കുമാണ് പ്രവേശനം. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനു വൈകുന്നേരം നാലിന് കോഴിക്കോട് വരക്കൽ മഖാമിൽ സിയാറത്തും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന പതാകകള് ഏറ്റുവാങ്ങലും നടക്കും. സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. സമസ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പതാകകൾ ഏറ്റു വാങ്ങും. സമസ്ത ട്രഷറർ ഉമർ മുസ്ലിയാർ കൊയ്യോട്, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ, കോട്ടുമല മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ആറ്റശ്ശേരി മമ്മിക്കുട്ടി ഹസ്രത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനു വരക്കലില് നിന്ന് പതാകകൾ കാസര്കോട് തളങ്കര മാലിക് ദീനാര് മഖാമിലേക്ക് എത്തിക്കും. വൈകുന്നേരം 5 ന് പതാക വാഹക യാത്രയ്ക്ക് തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ മഖാമിൽ സ്വീകരണവും സിയാറത്തും നടക്കും.
നാലിന് ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് തളങ്കരയില് നിന്നു വരക്കല് മുല്ലക്കോയ തങ്ങള് നഗരിയിലേക്ക് പതാകകളുമായി ഘോഷയാത്രയും വളണ്ടിയര് റൂട്ട് മാര്ച്ചും നടക്കും. തുടര്ന്ന് സമ്മേളന നഗരിയില് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള് പതാക ഉയര്ത്തും. ശേഷം സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗങ്ങളും സാദാത്തീങ്ങളും പോഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും ചേര്ന്ന് 99 പതാകകളും ഉയര്ത്തും.
വൈകിട്ട് 4 ന് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കും. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ശതാബ്ദി സ്മാരക ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്യും. കുണിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്സ് ചെയര്മാന് ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദലി ഹാജി കുണിയ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കും. സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്ഡ് ജനറല്സെക്രട്ടറി എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാര് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. മന്ത്രിമാരായ വി അബ്ദുറഹ്മാന്, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്, എംപിമാരായ രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്, കെ സുധാകരന് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും.
അഞ്ചിന് രാവിലെ മുതല് വൈകുന്നേരം വരെ 10,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യാംപ് വേദി ഒന്നിലും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വേദി രണ്ടിൽ നേതൃസംഗമവും നടക്കും. മഗ് രിബ് നിസ്കാര ശേഷം ആയിരങ്ങള് പങ്കെടുക്കുന്ന ആത്മീയ സംഗമവും നടക്കും. ആത്മീയ സംഗമം പാണക്കാട് സയ്യിദ് നാസര് ഹയ്യ് ശിഹാബ് തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം എം വി ഇസ്മാഈൽ മുസ്ലിയാർ പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കും.
Also Read: 'പ്രതി ഒളിവിലെങ്കിൽ ദിവസവും വീഡിയോ വരുന്നത് എങ്ങനെ?'; ഷാജൻ സ്കറിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തില് കോടതിയുടെ വിമര്ശനം