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​മലയാളത്തിൻ്റെ 'അബു'വിന് വിട ചൊല്ലാനൊരുങ്ങി നാട്; അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ ജനസാഗരം

ചിരിയും ചിന്തയും ഒരുപോലെ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രിയ കലാകാരന് വിട നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് ജന്മനാട്. പറവൂർ ടൗൺ ഹാളിലെ പൊതു ദർശത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ വീട്ടു വളപ്പിപ്പിലായിരിക്കും സംസ്‌കാരം

SALIM KUMAR FUNERAL SALIM KUMAR MALAYALAM FILM ACTOR
ഭൗതികദേഹം ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 9:55 AM IST

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എറണാകുളം: അന്തരിച്ച നടൻ സലിം കുമാറിന് വിട നൽകാനൊരുങ്ങി ജന്‍മനാട്. പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. തൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമായിരിക്കും അന്ത്യകർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയെന്ന് സാംസ്‌കാരികമന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് അറിയിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പറവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഭൗതികശരീരം നിലവിൽ പറവൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രിയതാരത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ പറവൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരും സിനിമ-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ടൗൺഹാളിലെത്തി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഭൗതികശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ വീട്ടു വളപ്പിൽ സംസ്‌കാരം നടക്കും.

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ആരോഗ്യനില വഷളായത് പെട്ടെന്ന്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന സലിം കുമാറിനെ ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 2:50 നാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടൻ തന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

SALIM KUMAR FUNERAL SALIM KUMAR MALAYALAM FILM ACTOR
സലിം കുമാറിനെ കാണാനെത്തി രമേഷ് പിഷാരടി (ETV Bharat)

പരിശോധനയിൽ ന്യൂമോണിയയും രക്തത്തിലെ അണുബാധയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെൻ്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്.

ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഡയാലിസിസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ചികിത്സകൾ നൽകി വരികെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്. ഡോക്ടർമാർ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നടൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും വലിയ ഞെട്ടലിലായിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ സിനിമാലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി അദ്ദേഹം വിടപറയുകയായിരുന്നു.

പ്രമുഖരുടെ അനുശോചനം

നടനും കേന്ദ്ര സഹ മന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി അമൃത ആശുപത്രിയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സലിം കുമാർ എന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്‌മരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ചേരികളിലായിരുന്നെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും അടുപ്പവും തങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നതായി സുരേഷ് ഗോപി ഓർമിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നടനാണ് സലീമേട്ടനെന്ന് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചിരിയും ചിന്തയും സമ്മാനിച്ച സിനിമാജീവിതം

മിമിക്രിയിലൂടെ കലാരംഗത്ത് എത്തിയ സലിം കുമാർ, പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായ ശൈലിയിലൂടെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പുതിയ ഭാവങ്ങൾ നൽകി. ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ശക്തമായ സ്വഭാവനടനായും അദ്ദേഹം വെള്ളിത്തിരയിൽ തിളങ്ങി.'ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിസ്‌മയകരമായ പ്രകടനത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.

'അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിത്തിരയിൽ ചിരിയും ചിന്തയും പടർത്തിയ മൂന്നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം. പിന്നീട് മീശമാധവൻ, പുലിവാൽ കല്യാണം, മായാവി, കല്യാണരാമൻ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമാശകൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. പ്രിയ കലാകാരൻ്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്കും കേരളത്തിനും നികത്താനാവാത്ത നഷ്‌ടമാണ്.

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