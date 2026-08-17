കെഎസ്എഫ്ഇ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്ക; ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ
ക്രമവിരുദ്ധ നടപടിയെടുത്തവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടന
Published : August 17, 2026 at 3:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്എഫ്ഇ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവെന്ന് ആരോപണം. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് നൽകിയ ശമ്പളം കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതിനാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധ്യത. ക്രമവിരുദ്ധ നടപടിയെടുത്തവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടന.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് നൽകിയ ശമ്പളത്തിൽ പരിഷ്കരണ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്എഫ്ഇ മാനേജ്മെൻ്റ് സർക്കാരിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് മാർച്ച് 15 ൻ്റെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചല്ല, അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കണക്കാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നികുതി വകുപ്പ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതോടെ വർധിച്ച ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 1230 മുതൽ 7200 രൂപ വരെ കുറയാനാണ് സാധ്യത.
കെഎസ്എഫഇയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ഡിഎ ലയിപ്പിച്ചശേഷം വരുന്ന തുകയിലാണ് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉത്തരവായശേഷം 2026 മാർച്ച് 15ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, അതിൻ്റെ 31 ശതമാനം ഡിഎ, 10 ശതമാനം ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആനുകൂല്യം എന്നിവ ചേർത്ത് പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പഴയ ശമ്പളത്തിൽ ഡിഎ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ പത്തുശതമാനം ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആനുകൂല്യമായി കണക്കാക്കിയാണ് മാർച്ച് മാസം മുതൽ പുതുക്കിയ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തത്. ശമ്പള വിതരണത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ തുക തിരിച്ചു പിടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്ക.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാനശമ്പളം കണക്കാക്കിയാണ് വർധനയ്ക്കുള്ള ശതമാനം കണക്കാക്കി പരിഷ്കരണം നടത്തുക. എന്നാൽ കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും മാനേജ്മെൻ്റും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാർപ്രകാരം അടിസ്ഥാനശമ്പളവും ഡിഎയും ചേർന്ന തുക കണക്കാക്കിയാണ് വർധന നിശ്ചയിക്കുക. ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുൻ ഉത്തരവ് പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് തിരുത്തിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുംമുൻപ് അവസാനം നടന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തിരുത്താൻ തീരുമാനമുണ്ടായത്. മാർച്ച് മുതൽ പുതുക്കിയ ശമ്പളമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
പുതിയ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാകും ലഭിക്കുക. മുൻമാസങ്ങളിൽ, ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർക്ക് അധികമായി ലഭിച്ച തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലാണ് ജീവനക്കാരുടെപ്രതിഷേധം. മുൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്താതെ ക്രമരഹിതമായി അധികം പണം നൽകി ജീവനക്കാരുടെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്ന് കാണിച്ച് മാർച്ചിൽ തന്നെ തങ്ങൾ കത്ത് നൽകിയതാണെന്നും അത് പരിഗണിക്കാതെ ശമ്പളമെന്ന പേരിൽ അധികപണം അനുവദിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.