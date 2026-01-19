'ഹിന്ദു മേഖലയിൽ ബിജെപി, മുസ്ലിം മേഖലയിൽ ലീഗ്'; നിലപാടിൽ ഉറച്ച് സജി ചെറിയാൻ, സതീശന് രൂക്ഷവിമർശനം
പരാമർശം വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വിശദീകരിച്ചു. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഐക്യം വേണമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഇരുവരും രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
Published : January 19, 2026 at 10:06 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചെന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. താൻ പറഞ്ഞത് യാഥാർഥ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുസ്ലിം മേഖലയിൽ ലീഗും ഹിന്ദു മേഖലയിൽ ബിജെപിയും നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആർഎസ്എസ് ഉയർത്തുന്ന വർഗീയതയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന വർഗീയതയെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയില്ല. അതിന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. കാസർകോട് നഗരസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി തൻ്റെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിച്ചത്. കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിജയികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ താൻ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടല്ല. ആകെ 39 സീറ്റുകളുള്ള നഗരസഭയിൽ മതേതരത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന് ഒരൊറ്റ സ്വതന്ത്രൻ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ വെറും രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ ബിജെപി വർഗീയത പറഞ്ഞ് 12 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ ലീഗ് 22 സീറ്റുകൾ നേടി. ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയമായ ചേരിതിരിവ് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും വരാൻ പാടില്ലെന്നും ഇത് ഭാവിയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ മതേതരത്വം പറയുന്ന സിപിഎമ്മിന് ഒരൊറ്റ സീറ്റുപോലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാര്യവും മന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ എതിർക്കുന്നതായി വരുത്തിത്തീർത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫിൻ്റേതെന്ന് സജി ചെറിയാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ രണ്ട് വർഗീയതകളും ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാസർകോട് കണ്ടത്. ഇത് കേരളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാൽ ആർഎസ്എസിന് വളരാൻ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി കേരളം മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
താനൊരു കടുത്ത മതേതരവാദിയാണെന്നും ഭൂരിപക്ഷ, ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകളെ ഒരുപോലെ എതിർക്കുന്ന ആളാണെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ബിജെപി, സംഘപരിവാർ, ലീഗ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളെയും കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും മന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതരവാദിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. മാറാട് കലാപ സമയത്ത് പോലും ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ കാര്യം മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും മറ്റും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ പ്രതികരണം
കേരളം പോലെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരിടത്ത് എല്ലാ ജാതിമത വിഭാഗങ്ങളും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സാഹോദര്യത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നാടിന് നല്ലത്. സംഘർഷാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യമല്ല മറിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഐക്യത്തോടെ നീങ്ങുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ യഥാർഥത്തിൽ വർഗീയതയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ആർഎസ്എസിന് മുന്നിൽ വഴങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സതീശൻ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.
വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മരിച്ചാൽ വീരാളിപ്പട്ട് പുതച്ച് കിടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സതീശൻ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണോ ഈ വീരാളിപ്പട്ട് പുതയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, എസ്ഡിപിഐ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തീവ്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പവും ചേർന്നുനിന്ന് വെറുതെ മതേതരത്വം പറയുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്യുന്നത്. മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളെക്കുറിച്ച് സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കെതിരായ പാർട്ടി നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചെയ്തത്. സജി ചെറിയാൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ യുഡിഎഫ് ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് താൻ പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇനിയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാറാട്, തലശേരി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മലപ്പുറത്തെയും കാസർകോടിനെയും കുറിച്ചുള്ള സജി ചെറിയാൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. താൻ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് പറയുന്നതെന്നും മറ്റ് നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി ഐക്യനീക്കത്തെ സിപിഎം വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ജാതിമത സമുദായങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നാടിന് നല്ലതാണ്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇത്തരം ഐക്യം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനാവൂ. പ്രാഥമികമായ വിശകലനത്തിൽ എല്ലാ സാമുദായിക മത വിഭാഗങ്ങളും ഐക്യപ്പെട്ട് സാഹോദര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
