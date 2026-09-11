വിഷാദ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവൾ; ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ഹാഷ്മിയുടെ 'ബിയോണ്ട് ദ ഹൊറൈസൺ' ബൈക്ക് യാത്ര കേരളത്തിൽ
തെരുവിൽ നാടകാവതരണത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സഫ്ദർ ഹാഷ്മിയുടെ അനന്തരവളാണ് സെഹർ.
Published : September 11, 2026 at 4:22 PM IST
കാസർകോട്: ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും വർധിച്ചുവരുന്ന വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡൽഹി സ്വദേശി സെഹർ ഹാഷ്മിയും സംഘവും ആരംഭിച്ച ബൈക്ക് യാത്ര കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. 'ബിയോണ്ട് ദ ഹൊറൈസൺ: എ റൈഡ് ഫോർ റെസിലിയൻസ്' എന്ന പേരിലുള്ള ഈ യാത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണമൊരുക്കി. ഒരിക്കൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു സെഹർ ഹാഷ്മി. വിഷാദ രോഗവും ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറും അവളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അവൾ അതിജീവിച്ചു. ഈ അനുഭവങ്ങൾ കരുത്താക്കിയാണ് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് സെഹർ പറയുന്നു. സ്വന്തം ജീവിത കഥ പറയാൻ അവൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിൽ രാജ്യം മൊത്തം കറങ്ങുന്നു. ഇന്ന് മാനസികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ സെഹർ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന സംവാദവുമായി യുവാക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നു.
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തെരുവിൽ നാടകാവതരണത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സഫ്ദർ ഹാഷ്മിയുടെ അനന്തരവളാണ് സെഹർ. 1989-ൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാഹിബാബാദിൽ 'ഹല്ല ബോൽ' എന്ന തെരുവുനാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാടക പ്രവർത്തകനായ സഫ്ദർ ഹാഷ്മി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടവീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സെഹർ തൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രശസ്ത നടി ഷർമിള ടാഗോറാണ് ഈ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ സംഘം പര്യടനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2025 ലായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യ യാത്ര നടന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കശ്മീരിലേക്കും തിരിച്ചുമായി 3,000 ത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് 20 നഗരങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളോട് അന്ന് സംവദിച്ചിരുന്നു. ഈ ആദ്യയാത്രയുടെ വൻ വിജയമാണ് പുതിയൊരു രാജ്യവ്യാപക പര്യടനത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
എന്താണ് 'ക്യാമ്പയിൻ പെർച്ചാ'?
സെഹർ ട്രസ്റ്റിയായി, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ക്യാമ്പയിൻ പെർച്ചാ'ൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ യാത്ര നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെയും യുവാക്കളുടെയും മാനസികാരോഗ്യം, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തി രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ ഈ നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും ഇതു സംബന്ധിച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ യുവസമിതിയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നത്. പരിഷത്ത് വളണ്ടിയർമാർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ബൈക്കുകളിൽ സംഘത്തെ അനുഗമിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനസികാരോഗ്യ അവബോധ സെഷനുകളും സംവാദങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കേരളത്തിൽ 18-ാം തീയതി വരെ ഒമ്പത് ജില്ലകളിലായി 20 കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംവാദം ഒരുക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ യാത്രാക്രമം താഴെ പറയുന്നതാണ്:
- കണ്ണൂർ: 10, 11 തീയതികളിൽ
- കോഴിക്കോട്: 12-ാം തീയതി
- മലപ്പുറം: 13-ാം തീയതി
- തൃശൂർ: 14-ാം തീയതി
- എറണാകുളം: 15-ാം തീയതി
- ആലപ്പുഴ: 16-ാം തീയതി
- കൊല്ലം: 17-ാം തീയതി
- തിരുവനന്തപുരം: 18-ാം തീയതി
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