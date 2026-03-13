കേരള തീരത്ത് വൻ സുരക്ഷാ വലയം; സംയുക്ത അഭ്യാസം 'സാഗർ കവച്' വിജയകരം

കേരള, മാഹി തീരങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസമായാണ് പരിശോധന നടന്നത്. നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, തീരദേശ പൊലീസ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ പങ്കെടുത്തു. വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേനയാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

സംയുക്ത തീരദേശ സുരക്ഷാ അഭ്യാസം സാഗർ കവച് സുരക്ഷാ പരിശോധന ഇന്ത്യൻ നാവിക സേന പട്രോളിംഗ് കേരള തീരദേശ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണം
സാഗർ കവച് തീരദേശ അഭ്യാസം (Special Arrangement)
Published : March 13, 2026 at 11:30 PM IST

എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായുള്ള രണ്ടുദിവസത്തെ തീരദേശ സുരക്ഷാ അഭ്യാസം 'സാഗർ കവച്' വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. തീരദേശ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, തീരദേശ പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ്, മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വിങ്, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സാഗർ കവച്ചിൽ പങ്കാളികളായത്. മാർച്ച് 12, 13 തീയതികളിലായി നടന്ന ഈ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിലൂടെ കടൽമാർഗമുള്ള അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികളെയും ഭീഷണികളെയും നേരിടാനുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.

കടൽമാർഗമുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളും തടയുന്നതിനായി കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ അത്യാധുനിക പട്രോളിങ് ബോട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തീരദേശ പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ്, മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വിങ്, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ പട്രോളിങ് ബോട്ടുകളും കേരള തീരത്തുടനീളം വിന്യസിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, ആകാശമാർഗമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയും നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ചു. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഓരോ നീക്കങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

നേതൃത്വവും ലക്ഷ്യങ്ങളും

സതേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫിസർ കമാൻഡിങ് ഇൻ ചീഫും കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ് (സൗത്ത്) കമാൻഡറുമായ വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അഭ്യാസം നടന്നത്. തീരദേശത്തെ ബഹുതല സുരക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഹാർബറുകൾ, അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നിവയ്ക്കും ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകി. തീരദേശ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശീലനങ്ങളുടെയും നോഡൽ സെൻ്ററായ കൊച്ചിയിലെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നാണ് മുഴുവൻ നടപടികളും ഏകോപിപ്പിച്ചത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പങ്ക്

തീരദേശ സുരക്ഷ എന്നത് എല്ലാ ഏജൻസികളുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സംയുക്ത അഭ്യാസം. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനം പരിശീലനത്തിലുടനീളം പ്രകടമായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണും കാതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവരുടെ സഹകരണം സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരദേശ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനും സാങ്കേതിക മികവ് വർധിപ്പിക്കാനും ഈ അഭ്യാസം സഹായിക്കും.

