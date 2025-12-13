തലസ്ഥാനത്ത് താമര തരംഗം; മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടിയുടെയും കടകംപള്ളിയുടെയും മണ്ഡലങ്ങളില് ബിജെപി തേരോട്ടം
തലസ്ഥാന നഗരസഭയുടെ തിലകക്കുറിയായി ബിജെപി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
Published : December 13, 2025 at 3:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 'തിലകം... തിരുവനന്തപുരം'. ശാസ്തമംഗലത്തെ മൂന്നാം നമ്പര് ബൂത്തില് വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞ ഈ വാചകം ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അന്വര്ത്ഥമായിരിക്കുന്നു. തലസ്ഥാന നഗരസഭയുടെ തിലകക്കുറിയായി ബിജെപി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുക്കാല് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രമുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് ആദ്യമായി ബിജെപിക്ക് ഒരു മേയര് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തലസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോള് സ്വീകരിക്കുക ഇനി ബിജെപി മേയറായിരിക്കും എന്ന ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരുടെ എക്കാലത്തെയും മോഹം പൂവണിഞ്ഞു. യഥാര്ഥത്തില് കേരളമാകെ ആഞ്ഞു വീശിയ എല്ഡിഎഫ് വിരുദ്ധ തരംഗം മൊത്തത്തില് ഗുണകരമായത് യുഡിഎഫിനാണെങ്കില് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് അത് ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാകുകയായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തെ ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനവും കോര്പ്പറേഷനിലെ എല്ഡിഎഫ് ഭരണത്തിൻ്റെ പോരായ്മകള് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രവര്ത്തനവും വാര്ഡുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ബിജെപിക്ക് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേയുള്ളത്.
അതേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുന്പ് മാത്രം മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി രംഗത്തേക്കു വന്ന യുഡിഎഫിന് എല്ഡിഎഫിന് ബദലാകാന് കഴിയില്ലെന്നു നഗര ജനത വിലയിരുത്തി. അവര് എല്ഡിഎഫിനെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള ബദല് കണ്ടത് എന്ഡിഎയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മികച്ച സ്ഥാനാര്ഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയതും ബിജെപിക്ക് നേട്ടമായി.
എങ്കിലും മുന് എംഎല്എ കെഎസ് ശബരിനാഥനിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്കത്തിനിറങ്ങിയ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം സീറ്റു നേടാനായെന്ന് ആശ്വസിക്കാം. അതിന് അവര് ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കെ മുരളീധരനോടായിരിക്കും.
അതേ സമയം തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ നാലു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കൈയിലുള്ള എല്ഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നഗര ജനത നല്കിയത്. മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയുടെ നേമം മണ്ഡലത്തില് ബിജെപി അക്ഷരാര്ഥത്തില് സിപിഎമ്മിനെ തറപറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എസ്റ്റേറ്റ്, നേമം, പൊന്നുമംഗലം, മേലാംകോട്, പാപ്പനംകോട്, കരമന, നെടുങ്കാട്, കാലടി, കരുമം, വെള്ളാര്, തിരുവല്ലം, അമ്പലത്തറ, ആറ്റുകാല്, കമലേശ്വരം തുടങ്ങിയ പതിനെട്ടോളം വാര്ഡുകള് ബിജെപി പിടിച്ചെടുക്കുകയോ നില നിര്ത്തുതയോ ചെയ്തു എന്നത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവു കൂടിയായ ശിവന്കുട്ടി, ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് നേമത്തു പൂട്ടിച്ചു എന്നു പതിവായി മേനി നടിക്കുന്നതിനു ബിജെപി നല്കിയ മറുപടി കൂടിയായി ഇതു കണക്കാക്കാം.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ മറ്റൊരു കരുത്തനായ നേതാവും മുന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപി വന് മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തില് സൈനിക് സ്കൂള്, ചന്തവിള, ഞാണ്ടൂര്കോണം, പൗഡിക്കോണം, ചേങ്കോട്ടുകോണം, കാര്യവട്ടം, മണ്ണന്തല വാര്ഡുകള് ബിജെപിയും ചെമ്പഴന്തി, ശ്രീകാര്യം തുടങ്ങിയ വാര്ഡുകള് യുഡിഎഫും പിടിച്ചെടുത്തത് എല്ഡിഎഫിന് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി. കഴക്കൂട്ടത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ബിജെപിക്കു വേണ്ടി രഹസ്യമായി കരുക്കള് നീക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം സിപിഎമ്മില് നിന്നു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഉയര്ന്നിരുന്നു എന്നതും ഈ അവസരത്തില് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.
സിപിഎമ്മിലെ വികെ പ്രശാന്തിൻ്റെ മണ്ഡലമായ വട്ടിയൂര്കാവിലും ബിജെപി മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. വട്ടിയൂര്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ അമ്പലംമുക്ക്, തുരുത്തുംമൂല, നെട്ടയം, വാഴോട്ടുകോണം, കൊടുങ്ങാനൂര്, വട്ടിയൂര്കാവ്, കാഞ്ഞിരംപാറ, ചെട്ടിവിളാകം വാര്ഡുകളില് ബിജെപി ജയിച്ചു കയറി. യുഡിഎഫ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് ഏറെ തിരിച്ചടിയായത് എല്ഡിഎഫിനാണ്. എതാനും വാര്ഡുകളാണ് ബിജെപിയില്നിന്ന് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 50 വാര്ഡുകളില് ഇതിനകം ബിജെപി മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ചര്ച്ചകള് ബിജെപി മേയറെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും എന്നുറപ്പാണ്. മേയര് സ്ഥാനാര്ഥി എന്നു ബിജെപി പ്രചരിപ്പിച്ച മുന് ഡിജിപി ആര് ശ്രീലേഖയും ബിജെപി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിവി രാജേഷും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറെ 2020 ല് അവതരിപ്പിച്ച സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്നു കൂടി ഈ ജനവിധി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാര്ട്ടി ചട്ടക്കൂട് വിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുന്നതില് മേയര് ആര്യാ രാജേന്ദ്രന് തികഞ്ഞ പരാജയമായി. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാത്ത മറുപടികളും സ്വജന പക്ഷപാതവുമെല്ലാം ആര്യയെ ജനങ്ങളില് നിന്നകറ്റിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ആര്യയെ മുന് സീറ്റിലിരുത്തി സിപിഎമ്മിൻ്റെ പിന് സീറ്റു ഭരണമായിരുന്നുവെന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെന്ന ബിജെപിയുടെയും കോണ്ഗ്രസിൻ്റെയും ആരോപണവും സിപിഎമ്മിനു തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വിജയികൾ
എൻഡിഎ- 50
|വിജയി
|വാര്ഡ്
|സുകന്യ ഒ
|ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം
|ആർ ദിനേഷ്കുമാർ
|ചെട്ടിവിളാകം
|എം ആർ ഗോപൻ
|നേമം
|ആർ അഭിലാഷ്
|എസ്റ്റേറ്റ്
|സരിത പി
|മണക്കാട്
|ശ്രീദേവി എസ് കെ
|പൊന്നൂമംഗലം
|പാപ്പനം കോട് സജി
|മേലാംകോട്
|മിനി ആർ
|ശ്രീവരാഹം
|ഹരികുമാർ എസ്
|ഫോർട്ട്
|ദീപ എസ് നായർ
|പെരുന്താന്നി
|വി സുദേവൻ നായർ
|സൈനിക സ്കൂൾ
|എസ് എസ് സന്ധ്യാ റാണി
|കാര്യവട്ടം
|സ്വാതി എസ് കുമാർ
|ഇടവക്കോട്
|നീറമൺകര ഹരി
|പാപ്പനംകോട്
|അഡ്വ മിനി പി എസ്
|ആക്കുളം
|മഞ്ജു ജി എസ്
|കാലടി
|ആർ സി ബീന
|നെടുങ്കാട്
|കരമന അജിത്
|കരമന
|ആശാനാഥ് ജി എസ്
|കരുമം
|എ പ്രദീപ് കുമാർ
|ഞാണ്ടൂർ ക്കോണം
|ദീപുരാജ്
|പൗഡിക്കോണം
|വയൽക്കര രതീഷ്
|പൂങ്കുളം
|എസ് കെ പി രമേഷ്
|ചാല
|ജയ രാജീവ്
|കടകംപള്ളി
|കെ പി ബിന്ദു
|അലത്തറ
|ബി രാജേന്ദ്രൻ
|കുഴിവിള
|അർച്ചന മണികണ്ഠൻ
|ചേങ്കോട്ടുകോണം
|ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ
|മണ്ണന്തല
|കുമാരി ജയന്തി ആർ സി
|അമ്പലമുക്ക്
|ബി വിജയകുമാർ
|തുരുത്തുംമൂല
|യമുന ആർ എസ്
|നെട്ടയം
|ആർ ശ്രീലേഖ
|ശാസ്തമംഗലം
|വിഷ്ണു മോഹൻ എം
|പാങ്ങോട്
|പി എസ് ദേവിമ
|തിരുമല
|അഡ്വ വി ജി ഗിരികുമാർ
|വലിയവിള
|രാജലക്ഷ്മി ടി
|പൂജപ്പുര
|പി ടി മധു
|ജഗതി
|സൂര്യ വി എസ്
|വലിയശാല
|സത്യവതി വി
|വെള്ളാർ
|പാച്ചല്ലൂർ ഗോപകുമാർ
|തിരുവല്ലം
|സിമി ജ്യോതിഷ്
|അമ്പലത്തറ
|ശ്രുതി എസ് എസ്
|ആറ്റുകാൽ
|ഗിരി വി
|കമലേശ്വരം
|വിനോദ് ആർ
|ചെറുവക്കൽ
|സുനിൽ എസ് എസ്
|ആറ്റിപ്ര
|സുഗതൻ ആർ
|വാഴോട്ടുകോണം
|സുമി ബാലു
|കാഞ്ഞിരംപാറ
|അഡ്വ നന്ദ ഭാർഗവ്
|വട്ടിയൂർക്കാവ്
|അഡ്വ. വി വി രാജേഷ്
|കൊടുങ്ങാനൂർ
|അനു ജി പ്രഭ
|ചന്തവിള
എല്ഡിഎഫ് 27
|ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ പി
|വഞ്ചിയൂർ
|വി ഗോപകുമാർ
|മുടവൻമുകൾ
|അഡ്വ ദീപക് എസ് പി
|പേട്ട
|കെ ശ്രീകുമാർ
|ചാക്ക
|ഷാജിദാ നാസർ
|വള്ളക്കടവ്
|പ്രശാന്ത് എസ്
|കഴക്കൂട്ടം
|ലിജു എസ്
|ഉള്ളൂർ
|ശൈലജാദേവി സി
|പുഞ്ചക്കരി
|ദീപ സുരേഷ്
|പാങ്ങപ്പാറ
|അഫ്സ സജീന
|ഹാർബർ
|പനിയടിമ ജെ
|പോർട്ട്
|കിൻസി ഐവിൻ
|വെട്ടുകാട്
|സിന്ധു ശശി
|കാട്ടായിക്കോണം
|അഡ്വ അശ്വതി എം എസ്
|കരിക്കകം
|വീണാകുമാരി ആർ
|അണമുഖം
|എസ് എസ് സിന്ധു
|മെഡിക്കൽ കോളേജ്
|അരുൺ വട്ടവിള
|ചെല്ലമംഗലം
|ബി അജയകുമാർ
|പാതിരപ്പള്ളി
|അഡ്വ പാർവതി
|ഗൗരീശപട്ടം
|അഡ്വ രാഖീ രവികുമാർ
|വഴുതക്കാട്
|അജിൻ എസ് എൽ
|തൃക്കണ്ണാപുരം
|ശിവജി ആർ പി
|പുന്നയ്ക്കാമുകൾ
|ജി വേണുഗോപാൽ
|തൈക്കാട്
|വി ഗോപകുമാർ
|മുടവൻമുകൾ
|റസിയബീഗം
|കളിപ്പാൻ കുളം
|ശ്രുതി ഐ എം
|കുളത്തൂർ
|സുചിത്ര ടി
|പള്ളിത്തുറ
യുഡിഎഫ് - 18
|വൈഷ്ണ സുരേഷ്
|മുട്ടട
|ത്രേസ്യാമ്മ ടീച്ചർ
|നാലാഞ്ചിറ
|ആർ ഹരികുമാർ
|തമ്പാനൂർ
|ബി സുഭാഷ്
|കിണവൂർ
|ഷീബാ പാട്രിക്
|വലിയതുറ
|കെ ആർ ക്ലീറ്റസ്
|നന്ദൻകോട്
|ലതിക കുമാരി എസ്
|വെങ്ങാനൂർ
|മേരിപുഷ്പം
|കുന്നുകുഴി
|ശൈലജ
|ചെമ്പഴന്തി
|അഡ്വ ബിന്ദു വി എസ്
|ശ്രീകാര്യം
|അനിത എസ്
|കുടപ്പനകുന്ന്
|അഡ്വ കെ എസ് ശബരീനാഥൻ
|കവടിയാർ
|രേഷ്മ സി
|പട്ടം
|അനിത അലക്സ്
|കേശവദാസപുരം
|ഷേർലി എസ്
|പാളയം
|ഷംന ടീച്ചർ
|പുത്തൻപള്ളി
|സജീന ടീച്ചർ
|ബീമാപ്പള്ളി
|മായ ആർ എസ്
|കുറവൻകോണം
മറ്റുള്ളവ 2
|പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
|കണ്ണമ്മൂല
|സുധീഷ് കുമാർ
|പൗണ്ട് കടവ്