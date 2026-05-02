മൃഗക്രൂരതയോ നിയമലംഘനമോ? ഉത്സവങ്ങൾക്കിടെ ആവർത്തിക്കുന്ന ആനപ്പകയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ത്?

അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂരങ്ങളിലുമടക്കം ഉത്സവങ്ങളിലുമടക്കം എഴുന്നെള്ളിപ്പിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങളും അപകടം തടയേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും നോക്കുകുത്തിയാവുന്നു. എഴുന്നെള്ളിപ്പിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും അങ്കമാലിയിലുമാണ് ഉൽസവത്തിനെത്തിച്ച ആനകൾ ഇടഞ്ഞത്. അങ്കമാലി കിടങ്ങൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുവച്ച് വിരണ്ടോടിയ മയ്യനാട് പാർഥസാരഥി എന്ന ആനയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ആനയെ എത്തിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ വിഷ്ണു മരിച്ചത്.
ഇടഞ്ഞ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിഷ്ണുവിനെ ആന ചവിട്ടിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ വിഷ്ണു മരിച്ചു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടാം പാപ്പാൻ പ്രദീപിനും പരുക്കേറ്റു. ഇയാളെ അങ്കമാലി ഈസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തിച്ച ആന ഇടഞ്ഞ് രണ്ടാം പാപ്പാനെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. വാഴ്വാടി കാശിനാഥൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞ് രണ്ടാം പാപ്പാൻ ശ്രീക്കുട്ടനെ (26) ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടന്ന വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പിനിടെയും ഇതേ ആന തെറ്റിയിരുന്നു. ആന എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് നിലവിൽ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് മൃഗസ്നേഹികളായ പൊതുപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നാട്ടാന പരിപാലനചട്ടം വന്നത് 2003ൽ : കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
വനംവകുപ്പിന്റെ 2025ൽ നടത്തിയ സെൻസസ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 371 നാട്ടാനകളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ അൻവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 105 ആനകളും തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷന് കീഴിലാണ് ഉള്ളത്. 2022-23 തുടങ്ങിയ കാലയളവിൽ 515 ആനകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രായം, അസുഖങ്ങൾ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാണ് എണ്ണം കുറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലുള്ള നാട്ടാനകൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് 2003ലാണ്. ആനകളുടെ പ്രജനനവും പരിപാലനവും കൃത്യമാക്കാനാണ് നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടം നിർബന്ധമാക്കിയത്. പിന്നീട് 2012ൽ അത് പരിഷ്ക്കരിച്ചു. എങ്കിലും ഇതൊന്നും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയും വംശനാശത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന വന്യജീവിയായിആനകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളിൽ ഒന്നാണ് നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ട രൂപീകരണം. 2003-ൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടത്തിൽആനകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് താഴെയുള്ളത്.
1. ആനകൾക്ക് ശരിയായ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.2. ആന പരിപാലനത്തിൽ പരിചിതനായ ആളായിരിക്കണം ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാൻ.3. ദിവസവും ശരിയായ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, എന്നിവ മുടക്കം കൂടാതെ ആനകൾക്ക് നൽകണം.4. കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ആനയുടെ ചികിത്സ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നടത്തണം.5. ആനകൾക്ക് മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പുവരുത്തണം.6. രോഗ പരിശോധനകൾ ശരിയായ സമയത്ത് നടത്തണം.7. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആനകളെമാത്രമേ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാവൂ.8. ആനകളെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് അധികാരപരിധിയുള്ള പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫോറസ്റ്റ് റെയിഞ്ചാഫീസർ എന്നിവരുടെ മുൻകൂർഅനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കണം.9. മദപ്പാടുള്ള ആനയെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത്.10. ആനപ്പാപ്പാൻമാർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പാപ്പാന്മാരെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ആന ഉടമകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും.11. രാത്രി ആനകളെ റോഡിലൂടെ നടത്തികൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ മുന്നിലും, പിന്നിലും റിഫ്ളക്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ആനകളെ ഒരു ദിവസം 30 കി.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നടത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.12. 50 കി.മീറ്ററിൽകൂടുതൽ ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടു പോകേണ്ടതാണ്.13. 65 വയസ്സാണ് ആനയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം. 65 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ ആനകളെ കൊണ്ട് കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.14. ആനകളുടെ വാക്സിനേഷൻ രേഖകൾ, രോഗ നിർണ്ണയ രേഖകൾ, മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ,ആഹാര രീതികളുടെ രജിസ്റ്റർ, ജോലി സംബന്ധമായ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ആന ഉടമസ്ഥർകൃത്യമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.15. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോഅനുമതിയോടെ ആയിരിക്കണം ഇവയുടെ കൊമ്പുകൾ മുറിക്കേണ്ടത്.ആനകളോട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരതയും കാട്ടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇൻഷ്വറൻസ് ആനപാപ്പാന്മാർക്കും
ആനയുടെ ആക്രമണത്താൽ പാപ്പാന് മരണം സംഭവിക്കുകയോ, ഭാവിയിൽ ഒരു ജോലിയുംചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത വിധം അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുംപരിക്ക് പറ്റിയാൽ 25000 രൂപയും ലഭിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഇൻഷ്വറൻസ് സംരക്ഷണംഏർപ്പെടുത്താൻ ആന ഉടമകൾക്ക് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ആനകളെ പാപ്പാന്മാർ പരിപാലിക്കരുത്. ഇൻഷ്വറൻസ് പാപ്പാന്റെ തൊഴിൽപരമായ അവകാശമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.ഇത്തരം ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള ആനകളെ മാത്രമേ പൊതുപരിപാടികൾക്കും, ജോലികൾക്കും പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.ആനകളെ തിരിച്ചറിയാനും രേഖ
ആനകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ആരോഗ്യം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളുംക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോചിപ്പ് അവയുടെ ശരീരത്ത് നിർബന്ധമായും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നും പരിപാലന ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ, മൈക്രോചിപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താതെആനകളെ ജോലി ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഉടമകളുടെയും പാപ്പാന്മാരുടെയും പേരിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. നാട്ടാന എഴുന്നെള്ളിപ്പ് : 2013ൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച സർക്കുലർ
1. ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന (സാധുതയുള്ള) ഡേറ്റാ ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് വനം/റവന്യൂ/പൊലീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിരധയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഡേറ്റാബുക്ക് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആനകൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാവൂ.2. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചുമതലയിലുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിർബന്ധമായും യോഗം കൂടിയിരിക്കണം. ഉത്സവ സീസണിൽ (നവംബർ മാസം മുതൽ) എല്ലാ മാസവും ഈ സമിതി കൂടിയിരിക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.3. പകൽ 11-നും 3.30-നും ഇടയിലുള്ള സമയം ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പന്തൽ കെട്ടി തണൽ ഒരുക്കിയും, ഇടയ്ക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകിയും, ആനകളെ 11-നും 3.30-നും ഇടയിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കളക്ടർക്ക് പ്രത്യേക അനുവാദം നൽകാവുന്നതാണ്.4. ഒരു ദിവസം 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് ഒരേ ആനയെ ഉപയോഗിക്കരുത്. പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി 4 മണിക്കൂർ വീതം എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഒരു ദിവസം രണ്ട് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ആനയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാനയെക്കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. രാത്രി എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച ആനയെ പിറ്റെ ദിവസം പകൽ വീണ്ടും എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും തീറ്റയും വെള്ളവും ആനകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ ഉറപ്പു വരുത്തണം.5. ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ പൂരങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകരുത്. 2012-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂരങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ആനയെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാവൂ. 2012-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനകളുടെ എണ്ണം മാത്രമെ ഓരോ പൂരത്തിനും തുടർ വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ.
6. ആനകളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദൂരെ മാത്രമേ (3 മീറ്റർ) ആളുകൾ നിൽക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും പാടുള്ളൂ. ആനപ്പാപ്പാന്മാർ അല്ലാതെ മറ്റാരും ആനകളെ സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.7. പാപ്പാന്മാർ മദ്യപിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനലൈസർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിച്ച് പാപ്പാന്മാരെ പാപ്പാന്മാർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിർബ്ബന്ധമായും പാപ്പാനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടിയെടുക്കണം. പാപ്പാനേയും എഴുന്നെള്ളിപ്പിൽ നിന്ന് നിർബ്ബന്ധമായും മാറ്റിയിരിക്കണം.8. ആനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും; ഉത്സവക്കമ്മിറ്റി 72 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിരിക്കണം.9. ആനയെ ഇടച്ചങ്ങല, മുട്ട് ചങ്ങല കൂടാതെ എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് നിർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.10. ആനകളെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരിക്കണം.11. ഒരേ സമയം 15-ൽ (പതിനഞ്ചിൽ) കൂടുതൽ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന പൂരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ടോയെന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.12. ഒരേ സമയം 3-ൽ (മൂന്നിൽ) കൂടുതൽ ആനകളെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്.13. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആനയോട്ടം പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിടത്തല്ലാതെ ഒരിടത്തും ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.14.ആനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വസ്തു വകുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പരിക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർബ്ബന്ധമായും സ്ഥലം, തീയതി, സമയം തുടങ്ങിയവ കാണിച്ച് ഡി.എഫ്.ഒ-മാർ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായുണ്ടാക്കുന്ന ആനകളുടെ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കണം. ഈ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആനകളെ എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് കളക്ടറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതാക്കി
ഇത്തരം ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഹെറിറ്റേജ് ആനിമൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സെക്രട്ടറി വികെ വെങ്കിടാചലം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2012ലെ നാട്ടാന പരിപാലന നിയമത്തിൽ ആനകളുടെ പീഡനം തടയാൻ ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. 2003 നിയമം 2012ൽ പരിഷ്ക്കരിച്ചപ്പോൾ അതത് ജില്ലാ കളകട്റുമാരുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുന്നെള്ളിപ്പ് നടത്താനാവൂ എന്ന നിബന്ധന എടുത്തു കളഞ്ഞത് ദോഷം ചെയ്തു. ആനകളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന 26 കാര്യങ്ങളും പരിഷ്ക്കരണത്തോടെ ഇല്ലാതായി. പാലക്കേണ്ടത് 2012ലെ നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടം
2003ലെ ചട്ടം അടസ്ഥാനമാക്കി 2012ൽ നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടം സർക്കാറ ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു. 13 നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തത്. പഴയ ചട്ടത്തിലെ പല നിബന്ധനകളും എടുത്തു കളഞ്ഞാണ് ചട്ടം നവീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പുറമേയാണ് 2013ൽ നാട്ടാനകളെ എഴുന്നെള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ വെച്ച് പുതിയ സർക്കുലറും പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിൽ 2012ലെ ചട്ടമാണ് ആന എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ ഫോറസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ അൻവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലും സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേയും
ആനകളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കി 2024 നവംബർ 13ന് ൈഹക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എഴുന്നെള്ളിപ്പിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് ശേഷവും ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കി സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തയ്യാറായില്ലെന്നും വെങ്കിടാചലം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 13ന് പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ചില ദേവസ്വങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം എഴുന്നെള്ളത്ത് നടത്താനാവില്ലെന്ന് കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ മുഖാന്തിരമാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും അതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങാത്തതിനാൽ അതിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ കോടതി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു. നിലവിൽ ആന എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും വെങ്കിടാചലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.നിലവിലെ രണ്ട് മരണങ്ങളും വരുത്തിവെച്ചത്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ രണ്ട് മരണങ്ങളും വരുത്തിവെച്ചതാണെന്നും വെങ്കിടാചലം ആരോപിക്കുന്നു. രണ്ടിടത്തും ആനകളെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗാമായിട്ടാണ് അപകടങ്ങളുണ്ടായത്. അങ്കമാലിയിൽ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചയാൾ വെറും ഡ്രൈവറല്ലെന്നും അത് ആനയെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത മയ്യനാട് സ്വദേശിയുടെ സഹോദരനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം ഒരേസമയം ഡ്രൈവറും ആനപ്പാപ്പാനായും ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ്.
ആനയുടെ ഉടമസ്ഥൻ റിബു സക്കറിയ എന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഇടഞ്ഞ ആനയും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അവിടെ പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആന മൃതദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
നാട്ടാന മോണിട്ടറിങ് സമിതി
നാട്ടാനകളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ കളക്ടറും കൺവീനർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുമാണ്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി, ഫയർ & സേഫ്റ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി, ചീഫ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ, അനിമൽ വെൽഫയർബോർഡ് പ്രതിനിധി, ജില്ലാ ജന്തുദ്രോഹ നിവാരണസമിതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി, ഉത്സവ സംഘാടകസമിതിയംഗം, ആന ഉടമ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധി, പാപ്പാൻമാരുടെ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ട് പേർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അംഗങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം സുതാര്യമല്ലെന്നും ഇതിൽ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകഹ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നും വെങ്കിടാചലം ആരോപിക്കുന്നു. ആനിമൽ വെൽഫയർ ബോർഡിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പലയിടത്തും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
എലിഫന്റ് ഡേറ്റ് ബുക്ക് നടപ്പിലാക്കിയില്ല
ആനകളെ തിരിച്ചറിയാൻ അവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ ബുക്ക് ആന ഉടമകൾക്ക് 2012ൽ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കുന്നില്ലെന്നും വെങ്കിടാചലം പറയുന്നു. ആനയുടെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ, ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്, വിലാസം, ഫോട്ടോ, പാപ്പാൻമാരുടെ ഫോട്ടായടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ, ആനകളുടെ മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, ഭക്ഷണം നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ജോലി വിവരങ്ങൾ, മരുന്ന് നൽകുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന രജിസ്റ്ററാണിത്.
ആന ഇടഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് എ.സി.എഫ് വിളിച്ചു വരുത്തി ഉടമസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആന അവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതി അതിൽ ഇരുവരും ഒപ്പ് വെയ്ക്കണമെന്നും 2013ലെ പരിഷ്ക്കരിച്ച ചട്ടത്തിൽ നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വെങ്കിടാചലം പറയുന്നു.
പരാതി നൽകി വെങ്കിടാചലം
നിലവിൽ ആന മൂലം രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വികെ വെങ്കിടാചലം ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസറവേറ്റർ, കേരള ആനിമൽ വെൽഫയർ ബോർഡ് എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.