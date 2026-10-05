പത്തനംതിട്ടയില് കാളവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടെ ലൈംഗികാതിക്രമ ശ്രമം; കടയിൽ കയറി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ സന്യാസി അറസ്റ്റിൽ
സ്ത്രീ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടുകയും പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പന്തളം പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : October 5, 2026 at 6:49 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ സന്യാസി പന്തളത്ത് കടയിൽ കയറി സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ. മഹാരാഷ്ട്ര താനെ സ്വദേശിയായ ഗുരുനാഥ് (37) ആണ് പന്തളം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
പന്തളത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഇയാൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരിയോട് അതിക്രമത്തിന് മുതിരുകയും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. കടയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് ഇയാൾ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടുകയും പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പന്തളം പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര നടത്തുന്ന സന്യാസിമാരുടെ സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് പ്രതി ഗുരുനാഥ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
സംഭവമിങ്ങനെ...
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ആശ്രമത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് കന്യാകുമാരിയില് നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഭാരത പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കാളവണ്ടി യാത്രാ സംഘം പന്തളം എം സി റോഡ് വഴി കടന്നു വന്നത്. കാളവണ്ടി യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള ലഘുലേഖകള് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇയാള് പന്തളം കുരമ്പാലയിലുള്ള ഒരു കടയില് കയറിയത്. കടയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാള് കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് പരാതി. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട കടയുടമയും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ഉടൻ വിവരം പൊലീസില് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പന്തളം പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് മാനസിക വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാളവണ്ടി യാത്ര സംഘംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്.
"കുരമ്പാല ജങ്ഷനിലെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന കയറിയ മഹാരാഷ്ട്ര താനെ സ്വദേശി ഗുരുനാഥ് (അദമ്പൂർ ഗുരുനാഥ് സോപാൻ - 37) കടയിലെ സ്ത്രീയോട് ലൈംഗിക പ്രദർശനം നടത്തുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീ ഉടൻ തന്നെ ഭർത്താവിനെയും നാട്ടുകാരെയും വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇയാളെ തടഞ്ഞുവെച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകൾക്കകം പന്തളം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു" പന്തളം പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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