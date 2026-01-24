ETV Bharat / state

'ലയനമല്ല, ഇത് സഖ്യം'; കേരളത്തെ ഗുജറാത്ത് പോലെയാക്കും, മോദി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്ന് സാബു ജേക്കബ്

മുന്നണികൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനാലാണ് എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നതെന്ന് സാബു ജേക്കബ്.

Twenty20 party NDA alliance Sabu Jacob explains move Kerala politics latest news NDA growth in Kerala
സാബു ജേക്കബ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒറ്റക്കെട്ടായി തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വൻ്റി-20 എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് സാബു എം ജേക്കബ്. ട്വൻ്റി-20 എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായതോടെ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് വളരുകയാണെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനുള്ള വലിയൊരു കുതിപ്പായിട്ടാണ് ഈ മുന്നണി പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്വൻ്റി-20യുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് കിഴക്കമ്പലത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പലരും ട്വൻ്റി-20 വിട്ടുപോയതായി വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്. പാർട്ടിയിൽ ഒരു പരിണാമം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അസംതൃപ്തരായവർ ഉണ്ടാകാം. പാർട്ടി വിട്ടുപോയവരെ താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും പലരും ഇനിയും വിട്ടുപോയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലയനമല്ല, സഖ്യം

തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരുമായാണ് തങ്ങൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത്. ട്വൻ്റി-20 ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എൻഡിഎയുടെ ഘടകകക്ഷിയാവുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികളിൽ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും എൻഡിഎയിൽ ചേരണമെന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് എൻഡിഎ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

വികസന മാതൃക

കേരളത്തെ ഗുജറാത്തോ ആന്ധ്രാപ്രദേശോ പോലെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രസഹായത്തോടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടത്തും. കേരളത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ട്വൻ്റി-20യുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശനം. ട്വൻ്റി-20 നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച വികസന മാതൃക കേരളം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രധാനമന്ത്രി തങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പൂർണ പിന്തുണയും ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയല്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മനുഷ്യരുള്ളടത്ത് പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ മറുപടി. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോയെന്നും അദ്ദേഹം മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.

മാറ്റം അനിവാര്യം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതികളിലൂടെ ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ഭാരതീയർക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ലോകത്തെ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക, സൈനിക ശക്തിയായി രാജ്യത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. കാലഹരണപ്പെട്ട തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരമ്പരാഗതമായ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന സിപിഎമ്മിനോ കോൺഗ്രസിനോ കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരാനാകില്ല. ഇവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ആത്മഹത്യാപരമാണ്.

കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായ സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രൊഫഷണലിസവും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമീപനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ആവശ്യം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലയിലും അതിവേഗം മുന്നേറുമ്പോൾ കേരളം പിന്നാക്കം പോകുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ട്വൻ്റി-20യുടെ മുന്നണി പ്രവേശനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലുമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും ഇത് അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

