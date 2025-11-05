സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് എതിരാളികള്‍, ഇത് പുലിയല്ല പുപ്പുലിയെന്ന് മറുപടി, ശബരിയുടെ എഫ്ബി പേജില്‍ സൈബര്‍ പോരാട്ടം

ETV Bharat / state

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ശബരിനാഥന്‍റെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില്‍ കടന്നാണ് എതിരാളികള്‍ കനത്ത ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്

Sabarinathan Congress CPM Kerala Local Polls
ശബരിനാഥന്‍ പ്രചാരണത്തിനിടെ (Facebook.com)
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നേ കളം പിടിച്ചതോടെ സൈബറിടത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ചൂടുപിടിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ശബരിനാഥന്‍റെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില്‍ കടന്നാണ് എതിരാളികള്‍ കനത്ത ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്.

ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ്, ശബരി അനുകൂലികള്‍ അതേ നാണയത്തില്‍ പ്രത്യാക്രമണവും ആരംഭിച്ചു. ഫലത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പോരിനു മുന്നോടിയായുള്ള സൈബര്‍ പോര്‍ക്കളം സജീവമായി. ശബരിയെ കെ. മുരളീധരന്‍ ബലിയാടാക്കിയതാണെന്നും മുരളി ഏതെങ്കിലും വാര്‍ഡില്‍ ഇതിനു മുന്‍പ് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമാണ് ചിലരുടെ കമന്‍റ്.

Sabarinathan Congress CPM Kerala Local Polls
ശബരിയുടെ എഫ്ബി പേജില്‍ സൈബര്‍ പോരാട്ടം (Facebook.com)

നിരന്തരം പിണറായി വിജയനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വോട്ടു കിട്ടുമോ എന്ന കമന്‍റുകളുമുണ്ട്. ശബരിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒതുക്കി എന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്നവര്‍ മുതല്‍ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാര്‍ എന്നുവരെ കമന്റുകള്‍ ശബരിക്കെതിരെയുണ്ട്.

സ്വന്തം സഹോദരിയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത നേതാവാണ് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിക്കാന്‍ നടക്കുന്നതെന്നാണ് മുരളിയെ ഉന്നമിട്ടുള്ള ഒളിയമ്പ്. നിങ്ങള്‍ ലോകസഭയിലെക്കു ചുരുങ്ങുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ വാര്‍ഡു മെമ്പറിലേക്കു പടരും എന്ന കാവ്യാത്മ ആശംസ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ തീപാറും എന്നു വിലയിരുത്തലുകള്‍ വരെയുണ്ട്. അരുവിക്കരയുടെ നാഥന്‍ പോയി എന്നു കളിയാക്കുന്നവരും കുറവല്ല.

Sabarinathan Congress CPM Kerala Local Polls
ശബരിയുടെ എഫ്ബി പേജില്‍ സൈബര്‍ പോരാട്ടം (Facebook.com)

തിരുവനന്തപുരം ഞങ്ങളിങ്ങെടുക്കുവാ എന്നും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പാണ് ഇത് എന്നുള്ള കമന്‍റുകളുമുണ്ട്. ചിലര്‍ക്ക് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ കൂടി പ്രചാരണത്തിനിറക്കിയാല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്നത് പുലിയല്ല പുപ്പുലി എന്ന് ഉറ്റം കൊള്ളുന്നവരും കുറവല്ല. ഏതായാലും കൊണ്ടും കൊടുത്തും ശബരിയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് തികച്ചും സൈബര്‍ പോരിടം തന്നെയായിട്ടുണ്ട്.

വിമര്‍ശനം സ്വാഗതാര്‍ഹമെന്ന് ശബരിനാഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഏകദേശം സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രചരണം ആരംഭിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല വഹിക്കുന്ന കെ മുരളീധരന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജനകീയ വിചാരണ യാത്രയും പര്യടനം തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയും ഇന്നലെ ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.

Sabarinathan Congress CPM Kerala Local Polls
ശബരിയുടെ എഫ്ബി പേജില്‍ സൈബര്‍ പോരാട്ടം (Facebook.com)

കവടിയാര്‍ വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്ന കെ എസ് ശബരീനാഥനും കെ മുരളീധരനോടൊപ്പം ജനകീയ വിചാരണ യാത്രയില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ശബരിനാഥന്‍ തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. എല്‍ഡിഎഫ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ബിജെപിയില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളും തുടരുകയാണ്.

Sabarinathan Congress CPM Kerala Local Polls
ശബരിയുടെ എഫ്ബി പേജില്‍ സൈബര്‍ പോരാട്ടം (Facebook.com)

ഇതോടെ ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വേദിയാകുന്നത് കെഎസ് ശബരീനാഥിന്‍റെ ഫെസ്ബുക്ക് പേജാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് സടകുടഞ്ഞാല്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തീരും, നിയമസഭയില്‍ നിന്നും കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് പ്രമോഷന്‍, ബിജെപിയിലേക്ക് പോയ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുകള്‍ ശബരി തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരും, കോണ്‍ഗ്രസ് ശബരിയെ ചതിച്ചു എന്നീങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റ് ബോക്സിലെ രാഷ്ട്രീയ വിശകലങ്ങള്‍. മുരളീധരന്‍ നയിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ജന പങ്കാളിത്തമില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം.

SABARINATHAN
CONGRESS
CPM
KERALA LOCAL POLLS
POLITICAL STORM ONLINE

